 Musica, videoconferenze e chiamate senza rumori: EarFun Wave Pro X
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Musica, videoconferenze e chiamate senza rumori: EarFun Wave Pro X

Goditi ben 50 ore di audio ininterrotto con cancellazione attiva del rumore grazie alle EarFun Wave Pro X, oggi in sconto su Amazon.
Musica, videoconferenze e chiamate senza rumori: EarFun Wave Pro X
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Goditi ben 50 ore di audio ininterrotto con cancellazione attiva del rumore grazie alle EarFun Wave Pro X, oggi in sconto su Amazon.
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Approfitta anche tu di questa promozione che trovi solo su Amazon per avere uno tra i migliori modelli di cuffie Bluetooth a un prezzo interessante. Stiamo parlando delle EarFun Wave Pro X che ora puoi avere a 134,99 euro, invece che 149,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Potrai quindi avvalerti di uno sconto di 15 euro sul totale e portarti a casa delle cuffie senza fili eccezionali che garantiscono un ascolto perfetto sia per la musica che per le chiamate. Puoi anche decidere di acquistarle subito e pagarle in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’apposita opzione.

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EarFun Wave Pro X: 50 ore di autonomia e comfort assicurato

Sono davvero tante le caratteristiche che rendono le EarFun Wave Pro X uno dei migliori modelli di cuffie Bluetooth in commercio. Innanzitutto hanno un design studiato per essere confortevole e quindi per poterle indossare tutto il tempo che vuoi senza che ti diano fastidio. L’archetto è regolabile e imbottito e i cuscinetti sono morbidi e coprono le orecchie completamente per isolare bene dal rumore esterno.

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Puoi avvalerti della cancellazione del rumore intelligente con un sistema di 8 microfono distribuiti uniformemente e 6 microfoni ANC che rilevano i rumori ambientali e regolano l’ascolto di conseguenza. Sono dotate di due driver dinamici con DLC da 40 mm e LCP da 10 mm che offrono bassi profondi e alti e medi nitidi. La tecnologia Bluetooth 6.0 multipoint garantisce una connessione rapida e senza latenza fino a due dispositivi contemporaneamente e puoi quindi passare da uno all’altro in un attimo. Inoltre con una singola ricarica e ANC attiva puoi avere 50 ore consecutive di ascolto, mentre disattivandola ne avrai ben 90.

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Fai presto perché i coupon scadono sempre in poco tempo. Dunque vai ora su Amazon e acquista le tue EarFun Wave Pro X a 134,99 euro, invece che 149,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Concludi subito il tuo ordine e le riceverai a casa entro pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

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Pubblicato il 11 set 2026

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11 set 2026
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