Amazon ha aperto il preordine dei nuovi AirPods 5: eccoli

La cancellazione attiva del rumore è la grande novità integrata da Apple nei suoi AirPods 5. La nuova generazione degli auricolari wireless è appena stata presentata nei giorni scorsi ed è già in preordine su Amazon, con la possibilità di scegliere tra due versioni. Una di queste ha in dotazione anche la custodia di ricarica senza fili e un controllo touch per il volume sullo stelo.

I nuovi AirPods 5 in preordine su Amazon

Il design è quello open-ear di sempre. All’interno si nasconde però un’architettura acustica multiporta completamente nuova (ispirata a quella di AirPods Pro 3) e un Adaptive EQ evoluto per un suono ancora più immersivo. Non mancano poi le funzionalità di intelligenza artificiale come quella che permette di tradurre in tempo reale quanto pronunciato in una lingua diversa dalla propria. Scopri di più nella descrizione completa.

Come anticipato in apertura, i nuovi auricolari wireless AirPods 5 sono proposti in due versioni. Quella standard è in vendita al prezzo di 149 euro, mentre quella con custodia di ricarica wireless e controllo del volume sullo stelo al prezzo di 169 euro. In entrambi i casi, la fase di preordine ha già preso il via. La disponibilità è prevista per il 18 settembre (potrebbe tardare di qualche giorno, a seconda della richiesta).

Acquistare in anticipo un nuovo prodotto del catalogo Apple su Amazon permette di usufruire della consegna gratuita direttamente a casa, con la gestione della vendita e della spedizione affidata alla rete logistica dell’e-commerce. Un ulteriore vantaggio riguarda il prezzo: se tra la data del preordine e quella del debutto ufficiale il prodotto viene proposto a un costo inferiore, il sistema applica automaticamente la riduzione, grazie alla prenotazione al minimo garantito. La spesa si riduce prima dell’addebito, senza dover far nulla.