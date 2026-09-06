Samsung Galaxy Book4 Edge ha un rapporto qualità prezzo impossibile da battere

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Samsung Galaxy Book4 Edge adesso non ha rivali

Sicuramente ciò che rende il Samsung Galaxy Book4 Edge un ottimo acquisto è il suo rapporto qualità prezzo, difficilmente battibile. Anche perché è dotato del potente processore Snapdragon X con NPU avanzata per offrire operazioni con l’intelligenza artificiale in modo estremamente efficiente. E poi possiede ben 16 GB di RAM che garantiscono una velocità di calcolo rapida.

Troviamo un SSD da 512 GB per avere un accensione veloce e una partenza dei programmi immediata, senza troppe attese, con il sistema operativo Windows 11 Home già installato. Ha una tastiera con retroilluminazione, tastierino numerico, touchpad integrato e un generoso display da 15,6 pollici con trattamento antiriflesso e bassa emissioni di luce blu. Ottima anche la batteria che ti permette di usarlo per tutto il giorno senza problemi. Inoltre ci sono due porte USB 4.0 per trasferimenti velocissimi una porta HDMI 2.1 per collegare un secondo monitor, ingresso/uscita per cuffie e microfono e slot per scheda microSD.

Oggi tutto questo lo potrai avere a un prezzo estremamente, interessante. Dunque non farti sfuggire l’occasione. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Book4 Edge a 599 euro, invece che sei 699 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.