Gaming senza compromesso con HP OMEN 16 dotato di NVIDIA RTX 5070

Sei alla ricerca di un notebook da gaming che ti permette di giocare a qualsiasi titolo di ultima generazione senza fare sacrifici? Allora approfitta di questa ottima occasione che trovi su Amazon. Se fai alla svelta puoi acquistare l’HP OMEN da 16 pollici con Ryzen 9 e NVIDIA RTX 5070 a 1.379,99 euro.

Considera che questo è il miglior prezzo finora registrato su Amazon e dall’ultimo prezzo più alto c’è un risparmio di circa 270 euro. Inoltre potrai decidere di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Una grandissima opportunità.

HP OMEN 16: tutta la potenza senza sacrifici

Siamo ovviamente di fronte a un notebook di fascia alta e quindi acquistando l’HP OMEN 16 potrai stare tranquillo per diversi anni riuscendo a giocare a moltissimi titoli. Monta il potente processore AMD Ryzen 9 8940HX con 16 GB di RAM e la scheda grafica NVIDIA RTX 5070 da 8 GB che ti permetteranno di impostare diversi parametri a ultra per goderti dettagli che altrimenti ti perderesti.

A bordo troviamo il sistema operativo Windows 11 e un SSD da 512 GB per archiviare tutto quello che vuoi senza problemi e per avviare il notebook e i programmi in modo rapido. Si presenta con un generoso display da 16 pollici con refresh rate da 144 Hz e pannello IPS perfettamente visibile da qualsiasi angolazione dotato anche di bassa emissione di luce blu. C’è poi una tastiera compatta con tastierino numerico, touchpad integrato e retroilluminazione colorata personalizzabile. Ci sono porte HDMI, USB, Ethernet, uscita per auricolari e le connessioni WiFi e Bluetooth.

Oggi potrai portarti a casa un vero mostro di potenza che continuerà a darti soddisfazione per diversi anni. Perciò vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello l‘HP OMEN da 16 pollici a 1.379,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.