 MiMo-V2.6 Pro: l'AI di Xiaomi genera videogiochi interattivi in 3D
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MiMo-V2.6 Pro: l'AI di Xiaomi genera videogiochi interattivi in 3D

Xiaomi presenta MiMo-V2.6 Pro e Flash, i nuovi modelli AI open source capaci di generare ambienti 3D e videogiochi da un semplice prompt.
MiMo-V2.6 Pro: l'AI di Xiaomi genera videogiochi interattivi in 3D
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Xiaomi presenta MiMo-V2.6 Pro e Flash, i nuovi modelli AI open source capaci di generare ambienti 3D e videogiochi da un semplice prompt.
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Xiaomi ha presentato due modelli AI particolarmente ben posizionati nella classifica dei modelli di intelligenza artificiale. I sistemi sono progettati per elaborare testo, immagini, video e codice informatico. La versione MiMo-V2.6 Pro è il modello più performante dei due. La versione Flash punta tutto sulla rapidità di risposta e su costi di utilizzo contenuti.

Ragionamento spaziale e creazione 3D

Questi modelli integrano capacità di ragionamento spaziale in tre dimensioni tramite una funzione chiamata “Vibe World“. A partire da un’istruzione sotto forma di testo, immagine o video, il sistema è in grado di generare ambienti 3D interattivi, in particolare videogiochi.

Le applicazioni si estendono anche alla creazione di modelli per il software Blender, alla composizione di brani musicali in formato demo, o ancora al controllo di un braccio robotico Franka Panda mediante un flusso multi-telecamera.

Come accedere a MiMo-V2.6 Pro

Secondo le indicazioni di Xiaomi, MiMo-V2.6 Pro occupa il primo posto tra i modelli a pesi aperti nel benchmark dell’Artificial Analysis Intelligence Index. Si colloca davanti a Qwen 3.8 Max di Alibaba e leggermente dietro modelli come Claude Opus 5, GPT-5.6 Sol e Meta Muse Spark (tutti valutati con il loro livello di sforzo massimo).

La scelta open source di Xiaomi va ben oltre la semplice condivisione dei pesi dei modelli. Il colosso cinese ha infatti reso accessibile l’intera infrastruttura di apprendimento per rinforzo, includendo nel rilascio più di 7.000 ambienti di addestramento già configurati.

I modelli sono accessibili sulle piattaforme HuggingFace e OpenRouter, nonché tramite API a una tariffa identica a quella della versione V2.5 Pro. Parallelamente, Xiaomi distribuisce più ampiamente le sue applicazioni desktop MiMo per i sistemi operativi Windows e macOS.

Fonte: Xiaomi

Pubblicato il 22 set 2026

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Tiziana Foglio
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22 set 2026
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