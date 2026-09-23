Snapdragon 8 Elite Gen 6: anche in versione Extreme per AI

Qualcomm ha svelato il nuovo chip per smartphone di fascia alta. Quest’anno, l’azienda californiana ha deciso di offrire due versioni: Snapdragon 8 Elite Gen 6 e Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Le differenze riguardano principalmente l’elaborazione AI, la registrazione video e le prestazioni gaming. I primi dispositivi con i due processori sono Xiaomi 18 Pro e 18 Pro Max.

Serie Snapdragon 8 Elite Gen 6 per l’era agentica

Durante l’evento Snapdragon Summit, il Presidente e CEO Cristiano Amon ha chiarito subito la caratteristica più importante dei nuovi chip, ovvero il supporto per l’elaborazione locale dei modelli AI. La versione Extreme può eseguire modelli con 30 miliardi di parametri. Entrambi permettono di gestire gli agenti AI senza accesso al cloud.

Le specifiche dei due chip sono quasi identiche. Entrambi sono realizzati da TSMC con processo a 2 nanometri e integrano una CPU ota core Oryon in configurazione 2+6 (due core Prime a 5 GHz e sei core Performance a 4 GHz), una GPU Adreno, una NPU Hexagon e un modem X105 5G (velocità in download fino a 14,8 Gbps). Lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 supporta la registrazione video fino a 8K e 60 fps (30 fps per la versione base), il codec Advanced Professional Video (APV), storage UFS 5.0 (4.1 per la versione base) e Adreno Neural Fusion (usa l’AI per migliorare le prestazioni gaming).

Queste sono le altre caratteristiche: connettività Wi-Fi 8, Bluetooth 6.0, NFC, UWB, GPS e Galileo, supporto per fotocamere fino a 320 megapixel e display con risoluzione fino a QHD+ (8K per display esterni) e memorie LPDDR5X fino a 24 GB.

Come detto, i primi smartphone sono gli Xiaomi 18 Pro (Snapdragon 8 Eite Gen 6) e 18 Pro Max (Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6), annunciati in Cina. Il Motorola Signature 27 con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 arriverà entro fine anno. Gli altri smartphone sono HONOR Magic9 Pro Max (Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6) e REDMAGIC 12 Pro+ (Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6). Tra i partner ci sono anche iQOO, OPPO, REDMI e vivo.