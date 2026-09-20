Trump vuole creare una AI Force e cambiare il nome dell'AI

Donald Trump conferma che non ha nessuna intenzione di rallentare lo sviluppo AI tramite un intervento legislativo. Il Presidente degli Stati Uniti ha comunicato la prossima creazione di una AI Force per fare l’esatto contrario. Ha inoltre ribadito che non c’è nessun pericolo per l’umanità e che il nome “Intelligence Artificial” non è corretto, quindi si deve cambiare.

AI Force per spingere all’uso dell’AI

Diversi CEO di aziende AI, tra cui Dario Amodei (Anthropic), Sam Altman (OpenAI) e Satya Nadella (Microsoft), hanno suggerito di rallentare lo sviluppo dei modelli finché non verranno risolti i problemi di sicurezza, in particolare il cosiddetto disallineamento (quando un modello/agente esegue azioni diverse da quelle fornite/autorizzate). Donald Trump ha dichiarato che un eventuale intervento legislativo sarebbe un regalo alla Cina, affermando che le preoccupazioni sui possibili rischi per l’umanità sono una bufala.

Con un nuovo post su Truth Social ha ribadito che le voci sullo sterminio umano da parte dell’AI sono una truffa orchestrata dalla sinistra radicale, come quella sul riscaldamento globale e le proteste contro la costruzione dei data center. Il Presidente sottolinea che l’AI sarà la prossima rivoluzione industriale, grazie alla quale il prodotto interno lordo degli Stati Uniti aumenterà del 25%.

Per questo motivo creerà una AI Force, ovvero un’agenzia governativa che promuoverà l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Verrà guidata da uno “zar AI”, scelto tra persone con un elevato quoziente di intelligenza. Fino al mese di marzo, il ruolo è stato ricoperto da David Sacks, oggi presidente del consiglio dei consulenti per scienza e tecnologia.

Sondaggio per cambiare il nome dell’AI

Dopo aver cambiato (solo negli Stati Uniti) il nome del Dipartimento della Difesa (oggi Dipartimento della Guerra), del Golfo del Messico (oggi Golfo d’America) e del Lago Ontario (oggi Lago d’America), Trump ha deciso che le parole “Artificial Intelligence” non sono più corrette.

In preda all’ennesimo delirio di onnipotenza ha quindi avviato un sondaggio su tre alternative: Superior Intelligence, Extreme Intelligence o Supreme Intelligence. Elon Musk ha scritto su X che le descrizioni proposte saranno “incomprensibilmente intelligenti“.