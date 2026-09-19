NotebookLM legge gli eBook: 7 prompt per sfruttarlo

Quando si abbandona un libro è normale provare un senso di colpa. Iniziato con entusiasmo tre settimane fa, è lì, buttato sul comodino, con l’orecchio al capitolo sette… Eppure la storia era così interessante. Purtroppo non si ricorda più chi è chi, cosa era successo e perché quel personaggio era arrabbiato con quell’altro personaggio dal nome troppo simile al primo. Ricominciare dall’inizio sembra eccessivo. Continuare senza contesto sembra inutile. Il libro resta lì, in un limbo dal quale non uscirà mai.

NotebookLM di Google ha appena offerto una via d’uscita da quel limbo. La nuova funzione di integrazione con Google Play Libri permette di caricare gli eBook acquistati direttamente nel taccuino e di fare domande sul testo, creare guide ai personaggi, generare riassunti fino a un capitolo specifico, trasformare il contenuto in quiz, schede di ripasso, infografiche e panoramiche audio in formato podcast, tutto con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Oltre centomila titoli sono compatibili al lancio. Non tutti i libri della libreria funzioneranno, ma la copertura è già ampia, e la funzione è pensata per espandersi.

7 prompt per interrogare i libri con NotebookLM di Google

Si apre la pagina del libro su Google Play Libri e si cerca il contrassegno degli strumenti disponibili. I titoli compatibili mostreranno NotebookLM tra le opzioni. In alternativa, si apre NotebookLM, si aggiunge una fonte e si cerca tra i libri di Google Play. Una volta aggiunto, il libro compare nel pannello delle fonti e può essere interrogato immediatamente.

Solo i libri acquistati attraverso Google Play possono essere aggiunti con questa integrazione, i libri caricati manualmente nella libreria non sono supportati. Si possono però caricare direttamente su NotebookLM file in formato digitale standard. Il libro può anche convivere nel taccuino con altre fonti, come documenti, siti web, video, appunti, per confrontare il testo con il proprio materiale.

1. Creare una guida ai personaggi senza spoiler

Prompt: Crea una guida ai personaggi introdotti fino al capitolo [numero] senza anticipazioni. Per ogni personaggio, spiega chi è, come è collegato agli altri personaggi e cosa dovrei ricordare di lui. Non rivelare nulla di ciò che succede dopo questo capitolo.

Per chi riprende un romanzo fantasy dopo una pausa, con quattordici personaggi, tre regni e almeno due persone con nomi quasi identici, avrà di che rallegrarsi!

2. Riprendere un libro abbandonato senza ricominciare da zero

Prompt: Ho letto fino al capitolo [numero], ma non apro questo libro da settimane. Ricordami gli eventi importanti, le relazioni tra i personaggi e le domande ancora aperte fino a questo punto. Non includere anticipazioni o dettagli dai capitoli successivi.

Poiché la risposta è generata dall’AI, esiste la possibilità che riveli troppo. Se evitare le anticipazioni è particolarmente importante, è sempre meglio controllare dove portano le citazioni prima di leggere l’intera risposta.

3. Preparare un gruppo di lettura

Prompt: Crea dieci domande per un gruppo di lettura su questo libro. Concentrati sulle motivazioni dei personaggi, sui temi centrali, sulle decisioni difficili e sul finale. Evita domande che si possano rispondere con un semplice fatto tratto dal testo.

Si possono rendere le domande anche più specifiche chiedendo a NotebookLM di concentrarsi su un personaggio, una relazione o un tema particolare.

4. Trasformare il libro in un podcast

Per la saggistica: Crea una panoramica audio che esplori l’argomento centrale dell’autore, le prove più forti a suo sostegno e le idee che un lettore potrebbe ragionevolmente mettere in discussione. Mantieni la discussione conversazionale e usa esempi dal libro.

Per la narrativa: Crea una panoramica audio che discuta come il protagonista cambia nel corso del libro. Concentrati sulle decisioni che guidano quel cambiamento anziché limitarti a raccontare la trama.

Le panoramiche audio di NotebookLM trasformano il materiale in una conversazione tra due voci artificiali, il formato ideale per assimilare un libro mentre si guida, si cammina o si cucina.

5. Applicare i consigli dell’autore alla propria vita

Prompt: Usando solo i principi descritti in questo libro, aiutami a creare un piano pratico per [obiettivo]. Separa le raccomandazioni dell’autore dai tuoi suggerimenti, cita le sezioni pertinenti e identifica qualsiasi cosa che dovrei discutere con un professionista qualificato.

Questo prompt è particolarmente utile per i saggi di crescita personale o professionale che contengono centinaia di pagine di consigli quando ne servono solo alcuni applicabili alla propria situazione. L’avvertenza è importante: né il libro né l’interpretazione dell’AI sostituiscono la consulenza professionale, specialmente per questioni di salute, finanza o diritto.

6. Verificare quello che si ricorda o si è appreso

Prompt: Crea un test di dieci domande per valutare la mia comprensione di questo libro. Includi cinque domande a risposta multipla, tre a risposta breve e due che richiedano di applicare le idee del libro. Non mostrare le risposte finché non ti invio le mie.

Si può anche indicare quali capitoli coprire o chiedere di aumentare la difficoltà dopo ogni tornata.

7. Esplorare una scena non raccontata

Prompt: Scrivi una breve scena originale che mostri cosa potrebbe essere successo tra [personaggio A] e [personaggio B] dopo [evento]. Mantieni le loro personalità coerenti con il libro, ma non copiare passaggi né imitare lo stile dell’autore. Etichetta chiaramente il risultato come esercizio creativo non ufficiale.

NotebookLM potrebbe limitare o rifiutare alcune richieste che coinvolgono personaggi protetti dal diritto d’autore. Possedere un libro digitale non concede i diritti sui suoi personaggi o sulla sua storia, tutto ciò che l’AI genera va trattato come esercizio creativo personale.

Cosa cambia per i lettori?

La funzione non sostituisce la lettura, piuttosto la completa. Trasforma un libro da oggetto statico che si legge dall’inizio alla fine in una base di conoscenza interrogabile che si può esplorare, approfondire e rielaborare in formati diversi. Per gli studenti è uno strumento di studio. Per i gruppi di lettura è un generatore di discussioni. Per i lettori che abbandonano i libri è la scorciatoia che li rimette in carreggiata.