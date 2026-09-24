Grande display, ottimo processore e prezzo mini: OPPO Reno8 PRO 5G

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Nonostante sia uno smartphone uscito qualche tempo fa rimane un’ottima scelta per chi ha un budget limitato e a questo prezzo è ancora più interessante. Inoltre potrai decidere di dilazionare il pagamento in tre comode rate da 86,71 euro a interessi zero con Klarna.

OPPO Reno8 PRO 5G: la scelta giusta low budget

Se non hai, o non vuoi spendere, troppi soldi per ottenere uno smartphone oggi l’OPPO Reno8 PRO 5G è l’opzione migliore. Gode di un display generoso da 6,7 pollici con tecnologia AMOLED e garantisce un refresh rate fino a 120 Hz più luminosità di 950 nit. Nonostante le dimensioni si mantiene leggero con 183 grammi e uno spessore di 7,3 mm.

Il sistema operativo ColorOS è basato su Android ed è fluido e intuitivo. Mentre il processore, un MediaTek Dimensity 8100-MAX a 5 nm, viene affiancato da 8 GB di RAM e offre buone prestazioni. La memoria interna è da 256 GB, cosa che ti permetterà di installare app e tenere foto e video senza problemi. Possiede uno scomparto fotografico onesto con un sensore principale posteriore da 50 MP e ultra grandangolare da 8 MP più fotocamera anteriore da 32 MP. La batteria da 4500 mAh offre un’ottima autonomia per tutto il giorno ed è interessantissima la ricarica rapida da 80 W che gli permette di raggiungere il 100% in appena 30 minuti.

Indubbiamente un’ottima promozione per ottenere uno smartphone affidabile senza spendere un patrimonio. Quindi vai immediatamente su eBay e acquista il tuo OPPO Reno8 PRO 5G a soli 247,13 euro, inserendo il codice promozionale SETT26 al momento del pagamento. Se concludi l’ordine oggi potrai riceverlo comodamente a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.