 Apple sviluppa un fitness tracker senza schermo
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Apple sviluppa un fitness tracker senza schermo

Apple ha avviato lo sviluppo di un fitness tracker senza schermo, simile a Whoop e Fitbit Air, ma non è stato ancora deciso il lancio sul mercato.
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Apple ha avviato lo sviluppo di un fitness tracker senza schermo, simile a Whoop e Fitbit Air, ma non è stato ancora deciso il lancio sul mercato.
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Quello degli smartphone pieghevoli e degli smart display non sono gli unici mercati in cui Apple ha deciso di entrare. Secondo Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, l’azienda di Cupertino ha avviato lo sviluppo di un fitness tracker senza schermo, come il dispositivo di Whoop e il recente Fitbit Air di Google. Non è stato ancora deciso l’eventuale lancio, in quanto potrebbe “danneggiare” le vendite degli Apple Watch.

Fitness tracker con monitoraggio della salute

Apple è leader indiscussa del mercato degli smartwatch e ogni anno annuncia modelli con specifiche hardware migliori e nuove funzionalità. Sono però piuttosto costosi e diversi utenti preferiscono dispositivi indossabili meno ingombranti. Whoop ha esaudito questo desiderio con i suoi prodotti. Google ha seguito l’esempio con il Fitbit Air.

Ora sembra arrivato il turno di Apple. Secondo le fonti Mark Gurman, l’azienda di Cupertino avrebbe già realizzato vari prototipi del fitness tracker. Hanno un cinturino in tessuto e un modulo con vari sensori. I dirigenti non hanno però ancora deciso se lanciare il prodotto. Il progetto è al momento in fase preliminare, nota internamente come “indagine tecnologica”. In ogni caso, se riceverà il via libera, non arriverebbe sul mercato prima del 2028.

Gli Apple Watch offrono già funzionalità avanzate per il monitoraggio delle attività sportive e della salute, oltre a supportare notifiche e app. La principale differenza sarebbe quindi l’assenza dello schermo. Negli ultimi modelli sono presenti funzionalità simili a quelle di Whoop, come il tracciamento continuo dei battiti cardiaci. L’azienda di Cupertino ha inoltre aggiornato l’interfaccia dell’app Health (Salute) per renderla più comprensibile (come quelle dei concorrenti).

Il team hardware assegnato al fitness tracker è lo stesso del Vision Pro. Si occuperà anche dello sviluppo degli AirPods con fotocamere e degli smart glass, entrambi in arrivo nel 2027. È stato invece sospeso lo sviluppo del ciondolo con fotocamera e Siri AI. Nel 2027 arriveranno gli Apple Watch Series 13 e Ultra 5 con design rinnovato.

Fonte: Bloomberg

Pubblicato il 23 set 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
23 set 2026
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