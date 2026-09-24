2 smartphone e 1 tablet in offerta su eBay che meritano la tua attenzione

Su eBay abbiamo trovato 2 smartphone e 1 tablet in offerta speciale che meritano la tua più completa attenzione se cerchi un prodotto di qualità a un prezzo molto interessante. Se sei veloce puoi fare l’affare del giorno, ma devi sbrigarti. Questo perché stanno andando a ruba e potrebbero terminare le scorte da un momento all’altro.

Oneplus Nord 3 5G 128GB Memoria 8GB Ram Display 6.74″ 120Hz 50Mpx Misty Green a soli € 192,18 con SETT26

Dimensioni schermo: 6.74″

6.74″ Risoluzione del display: 2772 x 1240 Pixel

2772 x 1240 Pixel Tipo di display: OLED

OLED Famiglia processore: MediaTek

MediaTek Modello del processore: Dimensity 9000

Dimensity 9000 Capacità della RAM: 8 GB

8 GB Tipo di RAM: LPDDR5X

LPDDR5X Capacità memoria interna: 128 GB

128 GB Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP

50 MP Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera

Tripla fotocamera Capacità della scheda SIM: Doppia SIM

Doppia SIM Sistema operativo incluso: Android 13

Android 13 Capacità della batteria: 5000 mAh

5000 mAh Colore del prodotto: Verde

Verde Peso: 193,5 g

XIAOMI REDMI NOTE 11S 128GB TWILIGHT BLUE 6GB RAM DUAL SIM ANDROID DISPLAY 6.43″ a soli € 139,61 con SETT26

Modello: Xiaomi Redmi Note 11S

Xiaomi Redmi Note 11S Dimensioni schermo: 16,3 cm (6.43″)

16,3 cm (6.43″) Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel

2400 x 1080 Pixel Tipo di display: AMOLED

AMOLED Famiglia processore: MediaTek

MediaTek Modello del processore: Helio G96

Helio G96 Capacità della RAM: 6 GB

6 GB Tipo di RAM: LPDDR4X

LPDDR4X Capacità memoria interna: 128 GB

128 GB Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 108 MP

108 MP Tipo di fotocamera posteriore: Quad camera

Quad camera Capacità della scheda SIM: Doppia SIM

Doppia SIM Sistema operativo incluso: Android 11

Android 11 Capacità della batteria: 5000 mAh

5000 mAh Colore del prodotto: Blu

Blu Peso: 179 g

Tablet Xiaomi Pad 7 128GB Memoria 8GB Ram Display 11.2″ Wifi 8850mAh + Tastiera a soli € 292,03 con SETT26

Modello: Tablet Xiaomi VHU5557EU

Tablet Xiaomi VHU5557EU Dimensioni schermo: 11.2 pollici

11.2 pollici Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon (fino a 2.8 GHz)

Qualcomm Snapdragon (fino a 2.8 GHz) Capacità della RAM: 8 GB

8 GB Capacità memoria interna: 128 GB (espandibile tramite MicroSD)

128 GB (espandibile tramite MicroSD) Connettività: Wi-Fi

Wi-Fi Fotocamera posteriore: 13 MP

13 MP Fotocamera anteriore: Presente (per videochiamate nitide)

Presente (per videochiamate nitide) Batteria: A lunga durata

A lunga durata Design: Raffinato e leggero

Con eBay hai la possibilità di pagare in tre comode rate a tasso zero selezionando come metodo di pagamento PayPal o Klarna. Inoltre, in molti casi, hai anche la consegna gratuita inclusa.