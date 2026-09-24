2 smartphone e 1 tablet in offerta su eBay che meritano la tua attenzione

Su eBay abbiamo trovato 2 smartphone e 1 tablet in offerta speciale che meritano la tua più completa attenzione se cerchi un prodotto di qualità a un prezzo molto interessante. Se sei veloce puoi fare l’affare del giorno, ma devi sbrigarti. Questo perché stanno andando a ruba e potrebbero terminare le scorte da un momento all’altro.
Oneplus Nord 3 5G 128GB Memoria 8GB Ram Display 6.74″ 120Hz 50Mpx Misty Green a soli € 192,18 con SETT26
- Dimensioni schermo: 6.74″
- Risoluzione del display: 2772 x 1240 Pixel
- Tipo di display: OLED
- Famiglia processore: MediaTek
- Modello del processore: Dimensity 9000
- Capacità della RAM: 8 GB
- Tipo di RAM: LPDDR5X
- Capacità memoria interna: 128 GB
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP
- Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera
- Capacità della scheda SIM: Doppia SIM
- Sistema operativo incluso: Android 13
- Capacità della batteria: 5000 mAh
- Colore del prodotto: Verde
- Peso: 193,5 g
XIAOMI REDMI NOTE 11S 128GB TWILIGHT BLUE 6GB RAM DUAL SIM ANDROID DISPLAY 6.43″ a soli € 139,61 con SETT26
- Modello: Xiaomi Redmi Note 11S
- Dimensioni schermo: 16,3 cm (6.43″)
- Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel
- Tipo di display: AMOLED
- Famiglia processore: MediaTek
- Modello del processore: Helio G96
- Capacità della RAM: 6 GB
- Tipo di RAM: LPDDR4X
- Capacità memoria interna: 128 GB
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 108 MP
- Tipo di fotocamera posteriore: Quad camera
- Capacità della scheda SIM: Doppia SIM
- Sistema operativo incluso: Android 11
- Capacità della batteria: 5000 mAh
- Colore del prodotto: Blu
- Peso: 179 g
Tablet Xiaomi Pad 7 128GB Memoria 8GB Ram Display 11.2″ Wifi 8850mAh + Tastiera a soli € 292,03 con SETT26
- Modello: Tablet Xiaomi VHU5557EU
- Dimensioni schermo: 11.2 pollici
- Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon (fino a 2.8 GHz)
- Capacità della RAM: 8 GB
- Capacità memoria interna: 128 GB (espandibile tramite MicroSD)
- Connettività: Wi-Fi
- Fotocamera posteriore: 13 MP
- Fotocamera anteriore: Presente (per videochiamate nitide)
- Batteria: A lunga durata
- Design: Raffinato e leggero
Con eBay hai la possibilità di pagare in tre comode rate a tasso zero selezionando come metodo di pagamento PayPal o Klarna. Inoltre, in molti casi, hai anche la consegna gratuita inclusa.