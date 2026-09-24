 2 smartphone e 1 tablet in offerta su eBay che meritano la tua attenzione
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2 smartphone e 1 tablet in offerta su eBay che meritano la tua attenzione

Abbiamo trovato 2 smartphone e 1 tablet in offerta su eBay che meritano la tua attenzione se vuoi fare un ottimo affare del giorno.
2 smartphone e 1 tablet in offerta su eBay che meritano la tua attenzione
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Abbiamo trovato 2 smartphone e 1 tablet in offerta su eBay che meritano la tua attenzione se vuoi fare un ottimo affare del giorno.
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Su eBay abbiamo trovato 2 smartphone e 1 tablet in offerta speciale che meritano la tua più completa attenzione se cerchi un prodotto di qualità a un prezzo molto interessante. Se sei veloce puoi fare l’affare del giorno, ma devi sbrigarti. Questo perché stanno andando a ruba e potrebbero terminare le scorte da un momento all’altro.

Oneplus Nord 3 5G 128GB Memoria 8GB Ram Display 6.74″ 120Hz 50Mpx Misty Green a soli € 192,18 con SETT26

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  • Dimensioni schermo: 6.74″
  • Risoluzione del display: 2772 x 1240 Pixel
  • Tipo di display: OLED
  • Famiglia processore: MediaTek
  • Modello del processore: Dimensity 9000
  • Capacità della RAM: 8 GB
  • Tipo di RAM: LPDDR5X
  • Capacità memoria interna: 128 GB
  • Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP
  • Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera
  • Capacità della scheda SIM: Doppia SIM
  • Sistema operativo incluso: Android 13
  • Capacità della batteria: 5000 mAh
  • Colore del prodotto: Verde
  • Peso: 193,5 g

XIAOMI REDMI NOTE 11S 128GB TWILIGHT BLUE 6GB RAM DUAL SIM ANDROID DISPLAY 6.43″ a soli € 139,61 con SETT26

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  • Modello: Xiaomi Redmi Note 11S
  • Dimensioni schermo: 16,3 cm (6.43″)
  • Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel
  • Tipo di display: AMOLED
  • Famiglia processore: MediaTek
  • Modello del processore: Helio G96
  • Capacità della RAM: 6 GB
  • Tipo di RAM: LPDDR4X
  • Capacità memoria interna: 128 GB
  • Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 108 MP
  • Tipo di fotocamera posteriore: Quad camera
  • Capacità della scheda SIM: Doppia SIM
  • Sistema operativo incluso: Android 11
  • Capacità della batteria: 5000 mAh
  • Colore del prodotto: Blu
  • Peso: 179 g

Tablet Xiaomi Pad 7 128GB Memoria 8GB Ram Display 11.2″ Wifi 8850mAh + Tastiera a soli € 292,03 con SETT26

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  • Modello: Tablet Xiaomi VHU5557EU
  • Dimensioni schermo: 11.2 pollici
  • Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon (fino a 2.8 GHz)
  • Capacità della RAM: 8 GB
  • Capacità memoria interna: 128 GB (espandibile tramite MicroSD)
  • Connettività: Wi-Fi
  • Fotocamera posteriore: 13 MP
  • Fotocamera anteriore: Presente (per videochiamate nitide)
  • Batteria: A lunga durata
  • Design: Raffinato e leggero

Con eBay hai la possibilità di pagare in tre comode rate a tasso zero selezionando come metodo di pagamento PayPal o Klarna. Inoltre, in molti casi, hai anche la consegna gratuita inclusa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 set 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
24 set 2026
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