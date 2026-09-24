 Garmin Forerunner 265S, lo smartwatch per la corsa, in offerta: risparmia 70€ su Amazon
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Garmin Forerunner 265S, lo smartwatch per la corsa, in offerta: risparmia 70€ su Amazon

Garmin Forerunner 265S, lo smartwatch dedicato allo sport per chi ama la corsa, è in offerta su Amazon con un risparmio interessante di 70€.
Garmin Forerunner 265S, lo smartwatch per la corsa, in offerta: risparmia 70€ su Amazon
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Garmin Forerunner 265S, lo smartwatch dedicato allo sport per chi ama la corsa, è in offerta su Amazon con un risparmio interessante di 70€.
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Garmin Forerunner 265S è lo smartwatch sportivo pensato per chi corre e vuole allenarsi in maniera consapevole. Oggi si trova in offerta a un prezzo speciale. Risparmia 70 euro su Amazon grazie all’ottimo 17% di sconto sul prezzo ufficiale di listino. Si tratta di un’ottima opportunità che potrebbe terminare da un momento all’altro perché questo modello si vende in un attimo.

Compra il Garmin Forerunner 265S

La versione “S” si presenta con una cassa più piccola, da 42 mm, perfetta per chi cerca uno smartwatch più discreto, leggero e sottile. Una volta indossato te lo dimenticherai perché è super ergonomico. Inoltre, i materiali del cinturino sono anallergici, quindi perfetti per l’utilizzo sportivo, con sudore, e veramente pratici da lavare sotto la doccia o l’acqua corrente.

Garmin Forerunner 265S, 42mm. Smartwatch GPS per la Corsa, Black

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Gestire corsa, riposo e ripartenza è facile grazie a questo gioiellino al polso. Nonostante sia ultra sottile e leggero, questo orologio offre fino a 15 giorni di autonomia in modalità smartwatch e fino a 24 ore in modalità GPS. La praticissima applicazione, che include funzionalità uniche, pensate per chi cerca di più, ti permette di pianificare la tua strategia con Garmin Coach, esercizi giornalieri personalizzati, punteggio di preparazione all’allenamento e molto altro ancora.

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Compra il Garmin Forerunner 265S

Dotato di un ampio schermo AMOLED colorato, da ben 1,1 pollici, questo smartwatch è comodo da visualizzare anche sotto la luce del sole. Il display touch permette una navigazione tra grafici e informazioni decisamente confortevole. Le metriche di allenamento avanzate e le informazioni sul recupero fanno davvero la differenza. Ascolta la tua musica preferita al polso senza portare con te lo smartphone. Acquista ora il Garmin Forerunner 265S risparmiando 70 euro su Amazon!

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Pubblicato il 24 set 2026

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24 set 2026
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