Il volo cancellato non è mai quello di un martedì qualunque a febbraio, è quello della vigilia di Natale, del ponte del primo novembre, del venerdì che precede le vacanze estive. E quando succede, l’aeroporto si trasforma in un luogo dove centinaia di persone cercano di fare la stessa cosa nello stesso momento: trovare un’alternativa, mettersi in fila, chiamare qualcuno, capire cosa succede ai bagagli già imbarcati. E solo chi ha un piano di riserva reagisce velocemente.

7 prompt per prepararsi al peggio prima di un volo

Preparare un piano di riserva prima di partire sembra eccessivo, finché non serve. Un chatbot AI non può impedire la cancellazione, ma può aiutare a costruire una strategia di emergenza su misura, con alternative concrete e azioni ordinate per priorità. Sette prompt per farlo, da preparare a casa e da tenere pronti sul telefono, non si sa mai.

Prima di incollare qualsiasi prompt, conviene raccogliere i dettagli del viaggio e inserirli nelle parentesi quadre. I dati da avere a portata di mano sono: tratta, data, compagnia aerea, orario di arrivo previsto, orario massimo entro cui si deve arrivare, numero di viaggiatori, bilancio aggiuntivo per le emergenze, quantità di bagagli, eventuali esigenze di accessibilità o animali al seguito. Un consiglio, meglio non fornire al chatbot il numero del passaporto o il codice di prenotazione, non ne ha bisogno e sono informazioni che è meglio non condividere con sistemi di intelligenza artificiale.

1. Costruire il piano di riserva completo

Il primo prompt è quello da cui partire. Si può usare qualunque sistema AI, da ChatGPT a Claude. Chiede al chatbot di costruire due piani alternativi, uno ottimizzato per la velocità, l’altro per il risparmio, tenendo conto delle proprie priorità e dei propri vincoli.

Prompt: Viaggio da [origine] a [destinazione] il [data] con [compagnia aerea]. Devo arrivare entro [scadenza] e il mio bilancio massimo aggiuntivo è di [importo] euro per [numero] viaggiatori. I miei vincoli sono [dettagli]. Costruisci un piano di viaggio di riserva nel caso il mio volo venga cancellato. Dammi un Piano B per l’arrivo più rapido realisticamente possibile e un Piano C per il costo aggiuntivo più basso ragionevole. Includi il tempo di viaggio stimato porta a porta, le spese aggiuntive e le condizioni che dovrebbero farmi passare da un piano all’altro. Prima di rispondere, chiedimi le informazioni essenziali che ti mancano.

2. Cercare voli alternativi oltre la propria rotta

Quando un volo viene cancellato, il primo istinto è cercare un altro volo sulla stessa rotta. Ma spesso le alternative migliori partono da aeroporti vicini o arrivano in aeroporti diversi da quello previsto. Questo prompt allarga il raggio della ricerca.

Prompt: Usando i dettagli del mio viaggio, cerca voli sostitutivi dal mio aeroporto di partenza e dagli aeroporti entro [distanza o tempo di percorrenza]. Controlla anche aeroporti di arrivo alternativi. Confronta rotte dirette e con scalo, comprese altre compagnie aeree. Considera i trasferimenti tra aeroporti, i costi dei bagagli e i tempi di coincidenza realistici. Usa fonti aggiornate, indica i collegamenti alle opzioni di prenotazione e specifica quando hai verificato le informazioni. Distingui chiaramente la disponibilità confermata dalle rotte possibili. Se non puoi accedere alla disponibilità in tempo reale, indicami le ricerche esatte da fare invece di inventare voli o tariffe.

3. Valutare treno, autobus o automobile a noleggio

A volte il piano di riserva migliore non prevede di volare. Per molte tratte europee, il treno ad alta velocità può essere più rapido di un volo sostitutivo con scalo, soprattutto se si conta il tempo perso in aeroporto.

Prompt: Confronta le opzioni di treno, autobus, automobile a noleggio a tratta singola o una combinazione di questi mezzi per il mio viaggio nel caso il volo venga cancellato. Classifica le opzioni realistiche per tempo di arrivo porta a porta, costo totale e difficoltà. Includi orari di stazioni o agenzie di noleggio, trasferimenti, eventuali supplementi per la tratta singola, limiti di bagaglio e soste dove pertinente. Verifica se il problema che ha colpito i voli potrebbe interessare anche strade o ferrovia. Segnala tutto ciò che richiede una verifica di disponibilità in tempo reale.

4. Prepararsi a parlare con il servizio clienti

Sapere cosa chiedere, e cosa si ha diritto di ottenere, fa tutta la differenza di questo mondo.

Prompt: Prepara un copione breve per il servizio clienti della compagnia aerea per un volo cancellato sul mio itinerario. Il mio risultato preferito è [arrivo più rapido / nessuna spesa aggiuntiva / altra priorità]. Includi domande specifiche su come prenotare di nuovo, opzioni con compagnie partner, aeroporti vicini, bagagli registrati e cosa succede ai voli successivi del mio itinerario. Poi identifica i diritti di rimborso e gli impegni della compagnia applicabili usando fonti ufficiali aggiornate. Distingui gli obblighi di legge dalle politiche della compagnia e tieni conto del motivo della cancellazione. Non dare per scontato che io abbia diritto a un albergo, ai pasti o al rimborso.

5. Organizzare un pernottamento di emergenza

Se il volo sostitutivo è il giorno dopo, serve un piano per la notte, soprattutto quando si viaggia con bambini o si hanno esigenze particolari.

Prompt: Se resto bloccato per la notte all’aeroporto di [nome aeroporto], crea un piano pratico per [numero e tipo di viaggiatori] entro un bilancio di [importo] euro. Trova opzioni di alloggio con orari di registrazione adeguati e verifica gli orari delle navette aeroportuali. Confronta il costo totale comprese spese di trasporto e commissioni. Includi pasti, ricarica dei dispositivi, accesso a medicinali essenziali e cosa fare se i bagagli registrati non sono disponibili. Dai la priorità a prenotazioni flessibili e spiega cosa devo confermare prima di pagare. Usa fonti aggiornate e segnala i dettagli non verificati.

6. Salvare le prenotazioni collegate

Un volo cancellato non è mai solo un volo cancellato. Se a destinazione ci sono un albergo, un’automobile a noleggio, un traghetto o un evento con biglietto, l’arrivo in ritardo può generare costi a catena.

Prompt: Aiutami a limitare i costi a cascata se arrivo con [numero] ore o giorni di ritardo. Le mie altre prenotazioni sono [albergo, automobile a noleggio, traghetto, escursione o evento, con relative scadenze di cancellazione]. Indica per priorità chi contattare e quando, e prepara messaggi brevi per richiedere modifiche o segnalare un arrivo in ritardo. Usando i termini della polizza assicurativa di viaggio o i benefici della carta che ti fornisco, identifica le coperture potenzialmente applicabili, le esclusioni, la documentazione necessaria e le eventuali approvazioni da ottenere prima di spendere. Non dare per scontato che una spesa verrà rimborsata.

7. Trasformare tutto in una lista di controllo da salvare

L’ultimo prompt condensa il lavoro fatto in un documento pratico da tenere sul telefono, anche senza connessione.