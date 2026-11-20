Il team di Canva ha appreso una lezione importante, la stessa che invece ancora non entra in testa a tanti protagonisti del settore: non tutti vogliono o hanno bisogno dell’intelligenza artificiale. E si è mosso di conseguenza, arrivando oggi ad annunciare una novità che va nella giusta direzione, la possibilità di disattivare le funzionalità AI. Abbiamo fatto una prova e possiamo confermare che è già disponibile per tutti gli account, anche quelli gratuiti.

Meno tool e contenuti AI su Canva: basta un clic

È sufficiente effettuare il login, aprire le Impostazioni e poi la scheda Autorizzazioni, per trovarsi di fronte a uno switch di questo tipo.

Basta poi un click per togliere di mezzo l’intelligenza artificiale generativa, se si preferisce fare le cose a mano, esercitando il pieno controllo sulle fasi di creazione e di editing dei contenuti. Naturalmente, in ogni momento è possibile ripensarci e riattivarla.

Va detto che anche disabilitando questi strumenti, alcuni continueranno a comparire nell’interfaccia di Canva: uno di questi è quello per la rimozione dello sfondo, un altro quello per muovere un oggetto e spostarlo all’interno dell’immagine.

C’è poi una seconda opzione introdotta e che vale la pena segnalare. È quella relativa alla Personalizzazione dell’AI (si trova nella sezione Il tuo account) ed è quella che limita i contenuti artificiali mostrati durante la navigazione nella libreria della piattaforma, senza però escluderli totalmente.

Un giusto compromesso, a tutela della creatività

A conti fatti, è un giusto compromesso. Non fatichiamo a immaginare che anche altri software e servizi inizieranno a fare altrettanto a breve. Forzare gli utenti a utilizzare l’intelligenza artificiale non è una decisione ottimale e non può che rivelarsi controproducente nel lungo periodo, rischiando di azzoppare e di appiattire la creatività invece di supportarla. Dopotutto, l’effetto wow suscitato al primo contatto con questa tecnologia sta svanendo, è tempo che cominci ad adattarsi al nostro volere, non più viceversa.