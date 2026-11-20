Circa 1,2 miliardi di persone usano ChatGPT ogni settimana. Per molte di loro la funzione più interessante dell’app è rimasta per mesi dietro un menu laterale. Ora OpenAI l’ha spostata davanti, con tanto di insegna.

Nuova app di ChatGPT per smartphone: cosa cambia

Dall’inizio ChatGPT si è retto su uno schema fisso. Al centro c’era la barra dove si scrive il prompt. A sinistra c’era un menu a scomparsa con tutto il resto: Dots, Spaces, Images, Codex e compagnia. Il numero di funzioni è cresciuto, ma l’app è rimasta sempre quella.

Oggi comincia il rilascio di un’app mobile rivista. Dots ha una sua scheda in basso nella schermata principale. È possibile anche fissare nella barra le funzioni che si usano di più, tipo Codex, Projects o Images. Ognuno si arreda la casa come vuole.

Il rilascio è un po’ selettivo. OpenAI parte dagli utenti ChatGPT Pro maggiorenni, nei Paesi dove Dots è disponibile. Un piccolo gruppo di utenti Plus idonei vedrà la novità a sua volta, senza che nessuno sappia bene con quale criterio.

E ora la cattiva notizia. La novità non arriva nello Spazio economico europeo, quindi nemmeno nell’Unione europea e di conseguenza l’Italia resta a bocca asciutta. Restano fuori anche Regno Unito, Svizzera e Corea. Per tutti gli altri basta aggiornare l’app. Se il nuovo design non compare da solo, bisogna cercarlo nelle impostazioni e attivarlo a mano.

Dots diventa più accessibile?

Finora Dots era roba da abbonamento Pro, che parte da 100 dollari al mese. Non proprio una cifra da spendere per curiosità. OpenAI ora lo sta provando con un piccolo gruppo di utenti Plus e lo porta agli utenti Business Standard. Non è una porta spalancata, ma è già qualcosa.

ChatGPT Health arriva su Android

Quest’anno OpenAI ha lanciato ChatGPT Salute, uno spazio dedicato a salute e benessere. A luglio l’ha aperto a tutti negli Stati Uniti, con l’integrazione di Apple Health e altre aggiunte. Ora tocca agli utenti Android. Si può collegare Android Health Connect e farsi dire qualcosa su sonno, attività fisica e dintorni.

La parte più curiosa è l’incontro tra Dots e Health. Dots può leggere i dati sulla salute e farti suggerimenti proattivi, cioè parlare per primo senza essere interpellato.

Con l’app desktop di ChatGPT si può costruire un sito partendo dai propri dati sulla salute. L’esempio di OpenAI è un sito personalizzato per seguire gli allenamenti. È un diario di bordo che si scrive da solo, con grafici e senza quaderni a quadretti. Gli aggiornamenti di Health arrivano in modo graduale.