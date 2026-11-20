L’app Gemini per macOS ha ora la funzione computer use. Secondo Google, serve a portare a termine attività in più passaggi tra file locali, app del desktop e web.

Gemini su macOS con computer use: compila moduli, crea presentazioni e usa le app al posto dell’utente

Google cita alcuni esempi pratici: velocizzare le attività di lavoro, compilare moduli, preparare presentazioni e pubblicare annunci per vendere oggetti online.

Sono i compiti che fanno venir voglia di chiudere il portatile e schiacciare un pisolino nel frattempo. Se Gemini li sbriga davvero, è una promessa golosa. Per ora però è il racconto di Google, e nessuno l’ha ancora messo alla prova sul campo.

Un’AI che mette le mani nel proprio computer fa venire un brivido. Google lo sa e spiega che spetta sempre all’utente a scegliere a quali app Gemini può accedere. Insomma, non si consegnano le chiavi di casa, ma solo quelle di alcune stanze. È possibile anche guardarlo lavorare. Gemini ha una sua finestra in background che mostra un’anteprima in tempo reale direttamente nella chat. Il computer fa le cose da solo, ma l’utente resta il padrone che osserva da dietro il vetro.

Disponibilità

Il rilascio è cominciato, ma con il freno a mano. La funzione è in inglese e solo per gli utenti negli Stati Uniti. Chi vive altrove, Italia compresa, per ora dovrà aspettare.

Google ha scelto di lanciare la novità poco prima che Apple stringa le regole. Con la beta di macOS 27.3, uscita questa settimana, è comparsa un’anteprima di nuove impostazioni. Riguardano le app che chiedono l’accesso completo al disco. Il motivo sono i rischi degli agenti AI che usano il computer.

Il vero interrogativo è quanto margine di manovra Apple lascerà a strumenti di questo genere. Intanto Google entra dalla porta prima che qualcuno cambi la serratura.