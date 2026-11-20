Se vuoi competere con i grandi allora devi ottenere dispositivi all’altezza come questo mouse wireless da Gaming che ti stiamo segnalando. Oggi potrai anche risparmiare. Se vai velocemente su Amazon puoi ottenere il Logitech G G502 X LIGHTSPEED a 80,99 euro, invece che 129,99 euro.

Anche se il prezzo di listino non viene segnalato su Amazon lo puoi vedere tranquillamente sullo Store ufficiale ed è quello che ti abbiamo scritto sopra. Perciò oggi puoi risparmiare 49 euro sul totale e potrai anche dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

Logitech G G502 X LIGHTSPEED ha pochi rivali

Possiamo dire con assoluta certezza che il mouse wireless da Gaming Logitech G G502 X LIGHTSPEED ha davvero pochi rivali e se lo acquisti anche tu ne avrai ben pochi. Riuscirà infatti a garantire delle prestazioni eccezionali che ti daranno un vantaggio notevole sui tuoi avversari. Il sensore HERO 44K scorre velocemente su qualsiasi superficie e il puntatore si muove istantaneamente anche con piccoli movimenti.

Ha la bellezza di 13 tasti programmabili tramite il software dedicato che puoi scaricare gratuitamente sul tuo computer e così avrai le scorciatoie essenziali per ogni partita. Ci sono poi 5 profili di memoria integrati, è compatibile con i sistemi operativi Windows 10 o successivi e MacOS 10.14 o successivi e garantisce fino a 140 ore di gioco. Potrai gestire i DPI da 100 fino a 25.600 in base alle tue esigenze e puoi ricaricare la batteria tramite la porta USB Type-C. Non dimentichiamo Inoltre la connessione wireless LIGHTSPEED, affidabile e senza latenza.

Insomma una grandissima opportunità per avere un mouse da Gaming eccezionale. Perciò corri su Amazon e acquista il tuo Logitech G G502 X LIGHTSPEED a 80,99 euro, invece che 129,99 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.