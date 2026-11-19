La crisi delle memorie ha fatto schizzare verso l’alto anche il prezzo delle chiavette: per fortuna, la Settimana del Black Friday su Amazon ne propone tante in forte sconto. È l’occasione giusta per scegliere la pendrive USB da avere sempre con sé, per archiviare, trasferire e trasportare i propri file. Ecco alcune delle offerte più interessanti già online.
Black Friday 2026 su Amazon: pendrive in offerta
Partiamo da un grande classico: la SanDisk Ultra Flair da 128 GB che in questo momento trovi in promozione sull’e-commerce. Capiente e veloce, non fatichiamo a immaginare che potrebbe andare sold out in fretta (nel caso, c’è anche da 64 GB).
Se hai bisogno di ancora più spazio e di collegarla a smartphone e tablet, la SanDisk Ultra Dual Drive Luxe da 256 GB è in sconto e integra anche una porta USB-C.
SanDisk 256GB Ultra Dual Drive Luxe Unità flash USB Type-C interamente in metallo con connettori USB reversibili di Tipo C e Tipo A, per smartphone, tablet, Mac e computer
50,98€74,49€-32%
Design retrattile per la SanDisk Ultra da 64 GB, oggi più conveniente che mai considerando il periodo.
SANDISK Ultra Chiavetta USB-A, 64 GB, lettura fino a 130 MB/s | USB 3.0 per Laptop e Computer, Fino a 10 volte più veloce rispetto alle unità usb 2.0 standard, Design Compatto
15,10€25,99€-42%
Davvero particolare la SanDisk Ultra Dual da 128 GB con doppio connettore, in sconto sull’e-commerce. Ha più d 25.400 recensioni e un voto medio molto alto (4,4/5).
Unità micro USB SanDisk Ultra Dual m3.0, memoria smartphone da 128 GB (archiviazione mobile, USB m3.0, doppia porta retrattile, velocità di trasferimento 150 MB/s, chiavetta USB 3.0)
30,99€39,99€-23%
Cambiamo marchio con la PNY Elite-X da 256 GB. È ultracompatta, USB-C e molto veloce: la trovi in offerta su Amazon.
PNY Unità Flash 256GB Elite-X Fit Type-C USB 3.2 – Prestazioni avanzate Fino a 200MB/s in lettura, e 100MB/s in scrittura, comoda archiviazione dati portatile, design ultra compatto, connettore Type-C
68,87€
Spazio a volontà con la promozione in corso sulla Intenso Speed Line da 512 GB. La scelta giusta per non rimanere mai a corto di storage.
Intenso Speed Line – Chiavetta USB da 512 GB – Pendrive USB 3.2 Gen 1×1, Nero
59,69€64,54€-8%
C’è poi l’offerta dedicata al modello Verbatim Store ‘n’ Go V3 da 256 GB. Solida, affidabile e con supporto alla tecnologia USB 3.2 per un trasferimento veloce dei dati.
VERBATIM Chiavetta USB Store ‘n’ Go V3 I USB-3.2 Gen 1 I 256GB I Memoria USB con meccanismo a scorrimento I USB-3 interfaccia SuperSpeed I Memoria esterna per Laptop Notebook ecc. I nera
38,70€
Due connettori invece per la Hama C-Laeta da 128 GB: uno di qua e uno di là. La trovi a prezzo stracciato sull’e-commerce.
Vale la pena segnalare anche l’offerta sulla Philips Click Edition da 256 GB. La forma è davvero particolare e supporta gli slot USB-C.
Philips Click Edition USB-C USB 3.2 Gen 1, unità flash USB 256 GB per PC, laptop, smartphone, tablet con porta USB-C, velocità di lettura fino a 120 MB/s
39,90€
Chiudiamo così come abbiamo aperto, con un altro grande classico: lo sconto sulla Kingston DataTraveler 70 da 256 GB.
Per chi è alla ricerca di occasioni per anticipare gli acquisti natalizi, Amazon ha già acceso i motori. La Settimana del Black Friday porta sullo store migliaia di prodotti scontati, con promozioni che continueranno anche nei prossimi giorni e termineranno il 30 novembre con il Cyber Monday. Non occorre essere abbonati a Prime: tutti possono partecipare.