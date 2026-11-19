La crisi delle memorie ha fatto schizzare verso l’alto anche il prezzo delle chiavette: per fortuna, la Settimana del Black Friday su Amazon ne propone tante in forte sconto. È l’occasione giusta per scegliere la pendrive USB da avere sempre con sé, per archiviare, trasferire e trasportare i propri file. Ecco alcune delle offerte più interessanti già online.

Black Friday 2026 su Amazon: pendrive in offerta

Partiamo da un grande classico: la SanDisk Ultra Flair da 128 GB che in questo momento trovi in promozione sull’e-commerce. Capiente e veloce, non fatichiamo a immaginare che potrebbe andare sold out in fretta (nel caso, c’è anche da 64 GB).

Se hai bisogno di ancora più spazio e di collegarla a smartphone e tablet, la SanDisk Ultra Dual Drive Luxe da 256 GB è in sconto e integra anche una porta USB-C.

Design retrattile per la SanDisk Ultra da 64 GB, oggi più conveniente che mai considerando il periodo.

Davvero particolare la SanDisk Ultra Dual da 128 GB con doppio connettore, in sconto sull’e-commerce. Ha più d 25.400 recensioni e un voto medio molto alto (4,4/5).

Cambiamo marchio con la PNY Elite-X da 256 GB. È ultracompatta, USB-C e molto veloce: la trovi in offerta su Amazon.

Spazio a volontà con la promozione in corso sulla Intenso Speed Line da 512 GB. La scelta giusta per non rimanere mai a corto di storage.

C’è poi l’offerta dedicata al modello Verbatim Store ‘n’ Go V3 da 256 GB. Solida, affidabile e con supporto alla tecnologia USB 3.2 per un trasferimento veloce dei dati.

Due connettori invece per la Hama C-Laeta da 128 GB: uno di qua e uno di là. La trovi a prezzo stracciato sull’e-commerce.

Vale la pena segnalare anche l’offerta sulla Philips Click Edition da 256 GB. La forma è davvero particolare e supporta gli slot USB-C.

Chiudiamo così come abbiamo aperto, con un altro grande classico: lo sconto sulla Kingston DataTraveler 70 da 256 GB.

Per chi è alla ricerca di occasioni per anticipare gli acquisti natalizi, Amazon ha già acceso i motori. La Settimana del Black Friday porta sullo store migliaia di prodotti scontati, con promozioni che continueranno anche nei prossimi giorni e termineranno il 30 novembre con il Cyber Monday. Non occorre essere abbonati a Prime: tutti possono partecipare.