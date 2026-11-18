Comincia il Black Friday Amazon 2026 e tra le tante offerte che segnaliamo sicuramente una lista di smartphone non poteva mancare. Qui troverai i migliori a un prezzo notevolmente più basso.

Black Friday Amazon 2026: i migliori 6 smartphone a meno

OPPO Reno16 FS 5G è il primo che ti vogliamo segnalare per il suo ottimo rapporto qualità prezzo. È dotato di un generoso display AMOLED da 6,57 pollici con refresh rate da 120 Hz e una fantastica batteria da 6500 mAh che non muore mai. A bordo c’è il potente processore MediaTek Dimensity 7300-Energy ha affiancato da 8 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna.

[parse_card link=”https://www.amazon.it/dp/B0H1RLTCM3?tag=booBLZTRKood&linkCode=ogi&th=1&psc=1″ program=”amazon” format_id=”4600″]OPPO Reno16 FS 5G Smartphone 8+512GB 6500mAh 120Hz 50MP, Purple Black | 50MP anteriore e posteriore, 6500mAh, 45W SUPERVOOC, display 6.57″ AMOLED, OIS, IP68[/parse_card]

vivo V70 5G è un altro smartphone della straordinaria batteria, ben 6500 mAh, con addirittura una ricarica rapidissima di 90 W. A bordo c’è lo Snapdragon 7 Gen 4 con 8 GB di RAM e una memoria interna di 512 GB. Niente male nemmeno lo scomparto grafico con un sensore principale da 50 MP dotato di teleobiettivo e grandangolo.

[parse_card link=”https://www.amazon.it/dp/B0GT58NHW5?tag=booBLZTRKood&linkCode=ogi&th=1&psc=1″ program=”amazon” format_id=”4600″]vivo V70 5G Smartphone 8GB RAM + 512GB, Fotocamera ZEISS 50MP con Super Teleobiettivo, Video 4K, Display OLED 6,59″ 1.5K, Batteria 6500mAh,IP68/IP69, Android 16,NFC[/parse_card]

Google Pixel 10, nella versione da 256 GB e con 12 GB di RAM a supporto del processore Google Tensor G5, offre prestazioni eccezionali. Integra sistemi avanzati di sicurezza tramite il coprocessore Titan M2 e ha uno straordinario display Actua OLED da 6,3 pollici. Inoltre poi avvalerti dell’intelligenza artificiale e di una fotocamera avanzata da 48 MP.

[parse_card link=”https://www.amazon.it/dp/B0FHL23X3Z?tag=booBLZTRKood&linkCode=ogi&th=1&psc=1″ program=”amazon” format_id=”4600″]Google Pixel 10 – Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore avanzata, autonomia di oltre 24 ore e display Actua da 6,3″ – nero ossidiana, 256GB[/parse_card]

Il HUAWEI Pura 80 Pro offre un display LTPO OLED da 6,8 pollici e il potentissimo processore Kirin 9020 con 12 GB di RAM a supporto e una batteria da 5170 mAh con ricarica rapida cablata da 100 W e ricarica via cavo da 80 W. Inoltre la fotocamera posteriore principale è un Ultra Lightning da 50 MP che garantisce scatti da paparazzo.

[parse_card link=”https://www.amazon.it/dp/B0G48KSBLG?tag=booBLZTRKood&linkCode=ogi&th=1&psc=1″ program=”amazon” format_id=”4600″]HUAWEI Pura 80 Pro Smartphone 12GB+512GB, Fotocamera Ultra Lighting da 1 pollice, Fotocamera Ultra Lighting Macro con Teleobiettivo, Eliminazione del rumore AI, 5170 mAh, Rosso smaltato[/parse_card]

POCO F9 Ultra, nella versione da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna con Snapdragon 8 Elite Gen 5, ti permetterà di gestire giochi di ultima generazione e multitasking senza nessun problema. Inoltre offre un sensore fotografico principale da 200 MP con registrazioni video fino a 8k e un display AMOLED con frequenza di aggiornamento che arriva fino a 185 Hz.

[parse_card link=”https://www.amazon.it/dp/B0H6XR2DZN/?tag=booBLZTRKood” program=”amazon” format_id=”4600″]POCO F9 Ultra, Smartphone 16+512GB, Nero, Batteria 8050mAh, HyperCharge100W[/parse_card]

Infine parliamo dello Xiaomi 17T Pro da 512 GB che, con la sua batteria gigante da 7000 mAh, garantisce 2 giorni di autonomia anche sotto stress. Monta il potente processore MediaTek Dimensity 9500 a 3 nm per garantire prestazioni eccezionali e la fotocamere con sensori Leica Summilux per fotografie professionali.

[parse_card link=”https://www.amazon.it/dp/B0GS67L6Y6/?tag=booBLZTRKood” program=”amazon” format_id=”4600″]Xiaomi 17T Pro, Smartphone 12+512GB, Black, Teleobiettivo Leica 5x[/parse_card]

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