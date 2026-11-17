Si ha in tasca un iPhone Duo da un bel po’ di soldi e ogni mattina tocca strofinare il dito su un sensore o digitare un codice. Intanto chi ha un iPhone normale sblocca lo schermo guardandolo e basta. Apple se n’è accorta, a quanto pare, e la soluzione arriva con la nuova beta. Non è proprio quella che si poteva sperare, ma è un inizio.

Su iPhone Duo arriva lo sblocco facciale con la fotocamera frontale

La novità è nella beta di iOS 27.3, appena uscita, e a scovarla è stata MacRumors. Apple sta provando uno sblocco facciale per l’iPhone Duo che usa la fotocamera frontale. Finora le strade erano due. Touch ID oppure codice. Funzionano, nessuno lo nega, ma per chi si è abituato al Face ID sugli altri iPhone sono un piccolo passo indietro.

Dalla beta però emergono tre paletti, e sono belli stretti:

Vale solo per la schermata di blocco . Fuori da lì, la faccia non conta.

. Fuori da lì, la faccia non conta. Serve un’autenticazione recente. Il volto funziona solo se nei 45 minuti precedenti è stato usato Touch ID o inserito il codice. Passato quel tempo, si ricomincia col dito o con i numeri.

Niente Apple Pay. Per i pagamenti il viso non basta e resta il metodo di prima.

È una specie di Face ID in prova.

Disponibilità

Apple ha detto il mese scorso che iOS 27.3 sarà pubblico a dicembre. Se la funzione sopravvive alla beta e finisce nella versione definitiva, l’attesa sarà breve. Ma si parla di una beta, e le beta hanno la brutta abitudine di cambiare idea all’ultimo momento.

E il vero Face ID?

Secondo Bloomberg, Appl17/11/2026e vorrebbe portare il Face ID vero e proprio sulla seconda generazione di iPhone Duo. Lo sblocco con la fotocamera frontale sembra quindi un ponte, utile per tenere buoni gli utenti mentre l’hardware definitivo viene preparato.

Nel frattempo il Duo fa i conti con la sua giovinezza. Apple dice che le app ottimizzate hanno superato quota 200.000, il doppio rispetto ai 100.000 annunciati a inizio novembre. Il telefono, però, non conquista proprio tutti, e alcuni utenti non sono proprio felicissimi.