 350 giga in 5G e roaming anche fuori dall'UE: l'offerta online di Lyca Mobile
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350 giga in 5G e roaming anche fuori dall'UE: l'offerta online di Lyca Mobile

Un fiume di Giga, eSIM immediata e portabilità gratuita: la promo di novembre di Lyca Mobile.
350 giga in 5G e roaming anche fuori dall'UE: l'offerta online di Lyca Mobile
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Un fiume di Giga, eSIM immediata e portabilità gratuita: la promo di novembre di Lyca Mobile.
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Lyca Mobile ha lanciato una promozione solo online che vuole “espandere” il concetto di Black Friday. Si chiama Italy White 50 e ti offre il 50% di sconto su un pacchetto da 350 giga con il primo mese a soli 6 euro invece di 11,99.

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Il pacchetto mette sul piatto una quantità di dati perfetta soprattutto se usi spesso il tuo computer portatile tramite l’hotspot: ben 350 giga di connessione dati, con minuti e SMS illimitati. In più, è molto interessante la presenza di 18 giga in roaming che potrai utilizzare non solo in tutta l’Unione Europea, ma anche in Regno Unito, Svizzera, Ucraina e Moldavia.

L’operatore si appoggia a una copertura 5G estesa su oltre il 99% del territorio italiano, con velocità fino a 250 Mbps. Il passaggio da qualsiasi operatore è gratuito e privo di costi nascosti, non sono previsti vincoli contrattuali né controlli sul credito e puoi scegliere liberamente tra la classica SIM fisica oppure l’attivazione rapida su eSIM.

Un bundle da 350 giga in 5G a soli 6 euro per il primo mese, poi a 11,99 euro senza impegno, è una proposta molto interessante per alleggerire la spesa telefonica mensile senza rinunciare alla quantità.

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Pubblicato il 16 nov 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
16 nov 2026
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