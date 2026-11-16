350 giga in 5G e roaming anche fuori dall'UE: l'offerta online di Lyca Mobile

Lyca Mobile ha lanciato una promozione solo online che vuole “espandere” il concetto di Black Friday. Si chiama Italy White 50 e ti offre il 50% di sconto su un pacchetto da 350 giga con il primo mese a soli 6 euro invece di 11,99.

Il pacchetto mette sul piatto una quantità di dati perfetta soprattutto se usi spesso il tuo computer portatile tramite l’hotspot: ben 350 giga di connessione dati, con minuti e SMS illimitati. In più, è molto interessante la presenza di 18 giga in roaming che potrai utilizzare non solo in tutta l’Unione Europea, ma anche in Regno Unito, Svizzera, Ucraina e Moldavia.

L’operatore si appoggia a una copertura 5G estesa su oltre il 99% del territorio italiano, con velocità fino a 250 Mbps. Il passaggio da qualsiasi operatore è gratuito e privo di costi nascosti, non sono previsti vincoli contrattuali né controlli sul credito e puoi scegliere liberamente tra la classica SIM fisica oppure l’attivazione rapida su eSIM.

Un bundle da 350 giga in 5G a soli 6 euro per il primo mese, poi a 11,99 euro senza impegno, è una proposta molto interessante per alleggerire la spesa telefonica mensile senza rinunciare alla quantità.