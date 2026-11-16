 Smartphone di fascia medio-alta senza spendere? Samsung Galaxy S26 FE
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Smartphone di fascia medio-alta senza spendere? Samsung Galaxy S26 FE

Oggi su eBay puoi acquistare il Samsung Galaxy S26 FE da 256GB a un prezzo davvero stracciato, e ottieni uno smartphone di fascia medio-alta.
Smartphone di fascia medio-alta senza spendere? Samsung Galaxy S26 FE
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Oggi su eBay puoi acquistare il Samsung Galaxy S26 FE da 256GB a un prezzo davvero stracciato, e ottieni uno smartphone di fascia medio-alta.
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La ricerca di uno smartphone è sempre una delle cose più complicate perché ci sono tantissimi modelli in circolazione. Oggi però abbiamo scovato un’offerta davvero più unica che rara. Se vai subito su eBay potrai mettere nel tuo carrello il Samsung Galaxy S26 FE a 588,40 euro, invece che 919 euro, inserendo il codice promozionale PREZZOTOP10 al momento del pagamento.

Siamo quindi di fronte a uno straordinario sconto già applicato del 31%, più un ulteriore ribasso con il codice segreto, per un risparmio totale di oltre 330 euro sul totale. Inoltre potrai pagarlo in tre comode rate da 212,80 euro a interessi zero con Klarna.

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Samsung Galaxy S26 FE: medio gamma con qualcosa in più a molto meno

Il Samsung Galaxy S26 FE è stato sviluppato con l’intenzione di far avere a qualsiasi utente uno smartphone con ottime caratteristiche senza dover spendere per forza un capitale. Ttroviamo infatti uno stupendo display Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz e 1900 nit di luminosità per essere perfettamente visibile anche all’esterno. Inoltre è leggero e maneggevole, con un peso di soli 193 grammi e uno spessore di 7,4 mm, senza rinunciare alla protezione per l’acqua e la polvere IP68.

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Il processore che troviamo è un Exynos 2500 a 10 core e 3 nm affiancato da 8 GB di RAM e, in questa versione, da 256 GB di memoria interna. Lo scomparto fotografico, solitamente il punto di forza dei Samsung, non è ovviamente a livelli altissimi come nei modelli di punta ma garantisce ottime scatti. C’è un sensore principale da 50 MP, un ultra grandangolare da 12 MP, un teleobiettivo da 8 MP e una fotocamera frontale da 12 MP. La batteria ha una capacità da 4.900 mAh con ricarica cablata da 45 W e ricarica wireless da 15 W.

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Insomma un signor smartphone che però oggi pagherai molto meno del suo prezzo. Quindi corri su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S26 FE a 588,40 euro, invece che 919 euro, Inserendo il codice promozionale PREZZOTOP10 al momento del pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 nov 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
16 nov 2026
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