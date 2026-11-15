Piccola spesa per un grande smartphone: Samsung Galaxy A27 5G (-41%)

Se hai bisogno di uno smartphone che costi il meno possibile oggi su Amazon c’è un’occasione davvero molto interessante. Se fai alla svelta potrai aggiungere al tuo carrello il Samsung Galaxy A27 5G a soli 229 euro, invece che 389 euro.

Sul prezzo di partenza indicato da Amazon c’è dunque uno sconto del 41% che abbatte il prezzo drasticamente facendolo arrivare al minimo storico e dandoti la possibilità di risparmiare 160 euro sul totale. In più potrai acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

Samsung Galaxy A27 5G a un super prezzo solo su Amazon

Inutile dire che a una cifra del genere il Samsung Galaxy A27 5G è da prendere a occhi chiusi, senza pensarci un attimo di più. Benché sia uno smartphone uscito diversi anni fa continua ad avere ottime caratteristiche ed è perfetto per chi vuole spendere poco. Offre un display Super AMOLED protetto da un robusto Corning Gorilla Glass Victus+ con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Pesa 200 grammi, ha uno spessore di 7,8 mm e la certificazione di grado IP64 per l’acqua e la polvere.

A bordo troviamo il processore Snapdragon 6 Gen 3 con CPU Adreno 710, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 2 TB. Lo scomparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP con OIS, ultra grandangolare da 5 MP, Macro da 2 MP e fotocamera per selfie da 12 MP. La batteria ha una capacità classica da 5000 mAh che regge botta per tutto il giorno e una ricarica da 25 W.

Uno smartphone concreto è affidabile con una spesa davvero irrisoria. Quindi non aspettare che l’offerta sparisca, vai subito su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy A27 5G a soli 229 euro, invece che 389 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.