Google apre le vendite degli smart glass con Gemini

Google e Samsung hanno annunciato l’avvio dei preordini per i cosiddetti Intelligence Eyewear basati su Android XR (erano stati mostrati dall’azienda coreana a fine luglio). Questo il nome scelto per i nuovi smart glass con Gemini che daranno il filo da torcere a Meta. Saranno inizialmente in vendita in Corea del Sud e Stati Uniti a partire dal 10 dicembre.

Caratteristiche principali degli occhiali smart

La Intelligence Eyewear Collection è formata da sei stili di montatura disegnati da Gentle Monster e tre disegnati da Warby Parker (disponibili solo in Corea). Gli utenti possono scegliere tra varie combinazioni di colori e lenti. Possono essere abbinati ai Google Pixel 7 o successivi con almeno Android 17, Samsung Galaxy serie S, S FE, Z Flip e Z Fold con almeno One UI 9.0 e iPhone 13 Pro o successivi con almeno iOS 26.6.

Le specifiche comuni sono: processore Snapdragon AR1 Gen 1, 2 GB di RAM, 64 GB di storage, due altoparlanti, quattro microfoni, fotocamera da 12 megapixel, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.4, controlli con touch e voce, batteria con autonomia fino a 9 ore. Il peso varia tra 39,6 e 43,9 grammi. L’uso di Gemini richiede ovviamente un account Google (solo maggiorenni).

Gli utenti possono chiedere all’assistente informazioni su ciò che viene inquadrato dalla fotocamera, la traduzione in tempo reale durante una conversazione o le direzioni passo-passo. Tramite Gemini è possibile anche rispondere alle telefonate, leggere i messaggi o avviare la riproduzione musicale (devono essere installate le relative app sullo smartphone).

È presente un LED che indica l’attivazione della fotocamera alle persone nelle vicinanze. Se viene coperto o manomesso, la fotocamera non funziona. Gemini rileva solo la voce dell’utente e i volti delle persone vengono coperti prima dell’elaborazione di immagini e video. Nessun contenuto viene utilizzato per l’addestramento dei modelli. Uno switch fisico permette di disattivare le funzionalità smart, quindi diventano occhiali tradizionali.

Google ha elencato altre protezioni per la privacy. I contenuti non sono salvati nella cronologia di Gemini, né usati per inserzioni personalizzate. Tutti i dati sono cifrati. Le conversazioni vengono salvate nella cronologia di Gemini, ma possono essere eliminate in qualsiasi momento.

Al primo utilizzo degli occhiali, gli utenti dovranno accettare i termini d’uso che vietano la registrazione delle persone senza permesso o in luoghi sensibili. Google vieta inoltre le app che usano la fotocamera per lo streaming live o il riconoscimento facciale. I video caricati su YouTube con molestie o sessualizzazioni verranno eliminati.

Come detto, gli Intelligence Eyewear saranno in vendita dal 10 dicembre in Corea e Stati Uniti. Non è noto se arriveranno in altri paesi. I prezzi base sono 395 dollari (Warby Parker) e 449 dollari (Gentle Monster).