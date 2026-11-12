Gemini arriva su Apple CarPlay: cosa si può chiedere

Google porta Gemini su Apple CarPlay. Ci è arrivato con un certo ritardo, dopo aver bussato prima alla porta di Android Auto, ma ora è seduto anche sul sedile dei guidatori con l’iPhone.

Google lo chiama il vostro “compagno di guida conversazionale”. Si parla a voce, senza mani, e si ottengono risposte invece di una lista di link. Un mese fa le funzioni di Personal Intelligence erano sbarcate su Android Auto. Adesso lo stesso trattamento tocca a CarPlay, con un rilascio globale che parte oggi per chi ha Gemini installato sull’iPhone.

Gemini su Apple CarPlay, cosa gli si può chiedere mentre si guida

Gli esempi di Google sono quelli di una giornata normale. Ci si può far riassumere una catena di mail, ci si può far dire quando è il prossimo appuntamento su Google Calendar, o chiedere un ristorante lungo il percorso. C’è anche spazio per le curiosità da traffico lento, tipo come funzionano le batterie allo stato solido delle auto elettriche.

Se l’agenda è un campo di battaglia, c’è la formula magica: Dammi il mio riepilogo di oggi . Gemini elenca gli impegni della mattina prima che si trovi parcheggio, così si arriva in ufficio sapendo già che alle dieci c’è una riunione.

Si può anche interromperlo a metà frase o cambiare argomento di colpo, senza che si offenda. Tutto resta sincronizzato con il telefono, quindi la conversazione segue quando si scende dall’auto.

Come attivare Gemini

La procedura è breve, ma l’ordine conta. Prima di tutto bisogna aggiornare l’app Gemini dall’App Store e concedere l’accesso al microfono. Poi, prima di collegare l’iPhone all’auto, aprire una volta Gemini Live. Una volta collegati, basta toccare l’icona di Gemini sul display del cruscotto o sulla barra laterale. Da lì si riprende anche una chat già iniziata.

Gemini su Chrome guarda le schede aperte

Nella stessa tornata di novità, Gemini è entrato su Chrome con il permesso di leggere per impostazione predefinita le schede aperte. L’idea è la comodità, aprire un documento chilometrico o la pagina di un prodotto, scrivere riassumi oppure trova il prezzo , e nessuno deve più copiare e incollare nulla in una finestra di dialogo.

La comodità ha un prezzo, e quel prezzo si chiama privacy. Chrome è il browser più usato al mondo, quindi dentro ci passano di tutto: l’home banking, le ricerche sui sintomi alle undici di sera, le cose di cui non si parla a cena. Che un assistente ci guardi dentro, di default, fa venire qualche brivido.

Google assicura che le schede non servono ad addestrare i suoi modelli generativi e che ciò che Gemini legge sullo schermo resta separato dalla rete pubblicitaria. Sono promesse, e ciascuno decide per sé. Per chi preferisce non rischiare, è possibile disattivare l’accesso alle schede.