Tabletop di Google crea app con l'AI per organizzare viaggi e spese

Chiunque abbia organizzato una vacanza in sei conosce il copione. Un gruppo WhatsApp da quattrocento messaggi, un foglio Excel che nessuno aggiorna, un sondaggio per la cena che si chiude con un «per me va bene tutto» e un conto da dividere che resta lì per mesi. Google Labs ha pensato di mettere in mezzo l’intelligenza artificiale. Si chiama Tabletop, è un esperimento, e promette di costruire al volo lo strumento giusto per ogni occasione. Basta descriverlo a parole.

Google Tabletop: l’ai che crea app personalizzate per organizzare viaggi, spese e feste con gli amici

Tabletop è uno spazio condiviso dove organizzare la vita privata con famiglia e amici. A prima vista somiglia ad Asana o Monday, quei software da ufficio che profumano di riunioni del lunedì mattina. La differenza è che qui nessuno parla di KPI. Si parla di chi porta le bibite.

Il trucco è l’AI integrata. Si descrive quello che serve e Tabletop lo costruisce. Un salvadanaio digitale per risparmiare, una tabella dei turni di pulizie, il piano di una festa. Nel gergo si chiama vibecoding: si scrive quello che si vuole creare e il codice si compone dietro le quinte, senza che nessuno debba toccarlo.

A raccontarlo è Roman Nurik, responsabile di design e ingegneria di Google Labs. Secondo lui basta caricare link, file e idee, poi chiamare @tabletop o scegliere un modello di partenza. Il risultato può essere un itinerario di viaggio interattivo, un sondaggio per la cena, uno strumento per dividere le spese o un tabellone per un torneo. Quando lo spazio è pronto, si manda il link nella chat di gruppo e tutti entrano insieme, come in un Google Doc, precisa Nurik.

Disponibilità

Qui l’entusiasmo si sgonfia subito. La beta arriva a piccole dosi, tramite lista d’attesa, ed è limitata a chi ha più di 18 anni e vive negli Stati Uniti. Per gli altri, e quindi anche per il nostro Paese, resta il ruolo di spettatore, almeno per ora.

C’è anche una stranezza. Nel video di presentazione, Nurik mostra casi d’uso che coinvolgono bambini e adolescenti. Le faccende di casa, per esempio, difficilmente si assegnano a un adulto solo. Un limite di età così rigido sembra quindi una misura da fase di test, più che una scelta definitiva. È solo un’ipotesi, ma ha una sua logica.

Il vero avversario è il gruppo WhatsApp

Dietro la facciata futuristica, Tabletop prova a risolvere un problema vecchissimo: far mettere d’accordo delle persone. Se riuscirà a trasformare il disordine delle chat in qualcosa di vagamente ordinato, potrebbe diventare la cosa più utile uscita dai laboratori Google da un bel po’. Compresa un’alternativa decente al software gestionale usato nel tempo libero, che a molti è sempre sembrato un po’ deprimente.