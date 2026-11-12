Gmail, Gemini arriva a tutti gli utenti Workspace

Un paio di funzioni di intelligenza artificiale finora riservate a pochi privilegiati stanno arrivando a tutti gli utenti Workspace maggiorenni di Gmail.

Come funzionano AI Overview e Help me write su Gmail e come disattivarli

La prima si chiama AI Overview per le conversazioni. Prende una catena di mail lunga e ne tira fuori i punti salienti. La seconda è Help me write, nella versione non personalizzata. Significa che l’assistente non va a pescare nel proprio archivio di mail per imitare il proprio stile, ma lavora solo sulle istruzioni che si danno. Si può chiedere di scrivere un’email da zero oppure di ripulire una bozza scritta di fretta. Google fa l’esempio di un classico: Scrivi un follow-up professionale e un ringraziamento per il colloquio .

Fino a ieri queste funzioni erano appannaggio degli account personali e di alcune edizioni di Workspace. Ora entrano nel perimetro “core” di Workspace e si aprono a chiunque abbia più di 18 anni. Non conta se si usa una licenza aziendale o scolastica. Quindi professionisti, studenti e insegnanti, tutta la fauna che vive in una casella di posta traboccante.

La motivazione ufficiale di Google è quasi commovente: gestire la comunicazione online e rispondere in tempo a una inbox fuori controllo è già un lavoro a sé, e l’AI dovrebbe dare una mano. Va detto che a Mountain View la fiducia degli utenti è diventata una priorità. Gemini si è infilato su Gmail pezzo dopo pezzo negli ultimi mesi, e ora vuole che ci si fidi abbastanza da lasciarlo leggere la posta per noi.

Le funzioni sono attive in automatico. Chi non ne vuole proprio sapere, deve andare nelle impostazioni a disattivarle. Lo stesso vale per gli amministratori Workspace, che hanno una guida dedicata, e la loro scelta vale più di quella del singolo utente. Se l’admin dice no, il proprio interruttore personale non conta più nulla.

Il rilascio è già partito e raggiungerà tutto il mondo nel giro di un paio di settimane. Se nella proprio casella non si vede ancora niente, si deve avere un po’ di pazienza.