Migliaia di chip AI di NVIDIA in Cina, restrizioni inutili

La relazione sentimentale con il CEO di NVIDIA ha permesso all’ex dirigente di Megaspeed di portare migliaia di chip AI in Cina, aggirando le regole sulle esportazioni dagli Stati Uniti. Negli ultimi giorni sono stati scoperti diversi casi di contrabbando, oltre a misteriose aziende cinese con uffici vuoti che hanno ricevuto le GPU con l’autorizzazione del Dipartimento del Commercio.

Anche le recenti B300 sono arrivate in Cina

Come è noto, Donald Trump ha allentato le restrizioni introdotte dalla precedente amministrazione. A fine 2025, il Dipartimento del Commercio ha autorizzato la vendita delle GPU H200 in Cina (ai clienti approvati), in cambio del 25% dei guadagni. Reuters ha scoperto che due GPU H200 sono state acquistate anche dalla Northwestern Polytechnical University il 21 ottobre per circa 123.000 dollari.

L’università utilizza altri chip AI di NVIDIA attraverso cinque contratti di noleggio della capacità di calcolo sottoscritti con aziende cinesi. La Northwestern Polytechnical University è stata tuttavia inserita della blacklist (Entity List) del Dipartimento del Commercio nel 2001, in quanto legata all’Esercito Popolare di Liberazione (effettua ricerche su aerei, missili e satelliti militari). Non doveva quindi accedere alle GPU.

Bloomberg ha scoperto invece un caso ancora più grave. Moonshot AI, azienda cinese nota per i suoi modelli Kimi, ha sottoscritto un contratto per noleggiare 32 server Super Micro. Questi server si trovano in Cina e integrano le GPU B300 (Blackwell Ultra), ovvero le GPU più potenti sul mercato che non possono essere esportate in Cina.

Diversi membri del Congresso hanno dichiarato che NVIDIA non riesce a fermare queste esportazioni illegali. Secondo Politico, entro fine anno potrebbe essere presentato il disegno di legge Chip Security Act che impone l’installazione di un sistema di tracciamento della posizione.

Un’altra “stranezza” è stata infine riportata dal New York Times. Il Dipartimento del Commercio ha approvato la vendita delle GPU H200 di NVIDIA ad alcune aziende cinesi con uffici vuoti che hanno legami con società inserite nella blacklist degli Stati Uniti, in quanto lavorano con i militari. Tutti questi casi dimostrano chiaramente che le restrizioni non servono a nulla.