NVIDIA: FBI avvia indagine e gli azionisti denunciano

L’FBI ha avviato un’indagine sulla relazione di Jensen Huang con la presunta spia cinese Alice Huang. La conferma è arrivata da Donald Trump durante un incontro con la stampa alla Casa Bianca. Il Presidente degli Stati Uniti ha tuttavia sottolinea che il CEO di NVIDIA è in buona fede. Secondo Bloomberg, l’azienda californiana sarebbe però intervenuta nell’indagine avviata su Megaspeed. Intanto alcuni azionisti hanno già presentato denunce per informazioni ingannevoli.

Esportazione illegale di GPU per 7,5 miliardi di dollari

Trump ha confermato l’avvio dell’indagine da parte dell’FBI, ma crede che Jensen Huang sia in buona fede. Il CEO di NVIDIA avrebbe detto al Presidente degli Stati Uniti che non sapeva delle attività di spionaggio effettuate da Alice Huang. Secondo l’intelligence statunitense, l’ex dirigente di Megaspeed avrebbe passato informazioni riservate al Ministero della Sicurezza di Stato cinese.

Anche il consiglio di amministrazione di NVIDIA ha avviato un’indagine. Nel comunicato viene tuttavia sottolineato che non sono stati compromessi segreti commerciali o la sicurezza nazionale. Il CEO di NVIDIA dovrebbe essere inoltre convocato per un incontro al Congresso. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha dichiarato che le accuse di spionaggio sono false.

Il Dipartimento del Commercio aveva avviato un’indagine sull’esportazione illegale dei chip AI di NVIDIA in Cina da parte di Megaspeed. Secondo Bloomberg, il responsabile dell’ufficio legale di NVIDIA ha contattato il Dipartimento per chiedere informazioni sull’indagine e sul fermo di Alice Huang a Singapore (la polizia le aveva impedito di lasciare il paese). Qualche settimana dopo (fine 2025), il Dipartimento di Giustizia ha chiesto al Dipartimento del Commercio di sospendere l’indagine.

Secondo The Information, Alice Huang (insieme al marito e alla sorella) hanno creato una rete di società tra Cina e Singapore per acquistare i chip di NVIDIA. Quando gli Stati Uniti hanno bloccato le esportazioni (sotto l’amministrazione Biden), Alice Huang ha sfruttato i suoi “legami” con l’azienda californiana per portare in Cina circa 240.000 GPU H100, H200 e A100 per un totale di circa 7,5 miliardi di dollari.

Non è noto come finirà questo intrigo internazionale. Nel frattempo sono iniziate ad arrivare le prime denunce degli azionisti. Lo studio legale Rosen Law Firm ha chiesto l’avvio di una class action, in quanto NVIDIA e Jensen Huang non hanno informato gli investitori sui legami con Megaspeed.

Secondo esperti legali potrebbe essere una frode, in quanto gli investitori hanno acquistato azioni sulla base di informazioni false o incomplete. Quando sono uscite le notizie sull’infedeltà del CEO, NVIDIA ha perso oltre il 4% in Borsa causando un danno economico agli azionisti.