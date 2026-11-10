Black Friday, 7 prompt per non farsi fregare dagli sconti

Le offerte del Black Friday hanno smesso da un pezzo di rispettare il calendario. Quella che dovrebbe essere una giornata di sconti è diventata un mese intero di promozioni che spuntano nelle caselle di posta, occupano le bacheche dei social e creano quella sensazione di urgenza che funziona benissimo per chi vende e malissimo per chi compra. Il meccanismo psicologico è semplice: più tempo si ha per vedere un’offerta, più è difficile resistere. E quando finalmente si cede, spesso lo si fa senza aver controllato granché.

7 modi per usare ChatGPT prima di comprare qualsiasi cosa durante il Black Friday

Qui entra in scena ChatGPT. Non come oracolo degli acquisti, non lo è, ma come interlocutore che costringe a fare i conti prima di spendere. 7 passaggi, 7 prompt, un solo obiettivo: arrivare alla cassa sapendo esattamente cosa si sta comprando, perché e a quale prezzo reale.

1. Decidere cosa vale davvero la pena comprare

La lista dei desideri del Black Friday è un documento pericoloso. Cresce nei mesi precedenti, alimentata da pubblicità mirate e dal passaparola, e quando arriva il momento degli sconti contiene di tutto: il televisore che si desidera da un anno accanto al gadget da cucina visto in una storia su un social e già dimenticato. Il problema non è desiderare troppe cose, è non avere un filtro.

ChatGPT può fare da filtro. Gli si dà la lista, il budget e quello che si possiede già, poi gli si chiede di fare domande su cosa serve davvero. La classificazione finale, comprare, valutare, lasciar perdere, aiuta a separare i desideri dai bisogni prima che sia troppo tardi.

Prompt: Ecco la mia lista dei desideri per il Black Friday: [elenco degli articoli]. Il mio budget totale è [importo in euro] e possiedo già [elenco degli articoli]. Fammi [numero] domande su cosa mi serve davvero, poi classifica la lista in tre categorie: comprare, valutare, lasciar perdere. Spiega il ragionamento.

2. Verificare se lo sconto è reale

Il prezzo barrato accanto a quello nuovo è il trucco più vecchio del commercio. Un prodotto che costa 400 euro “scontato da 600” fa un certo effetto, ma se negli ultimi sei mesi non ha mai superato i 420, l’affare è un’illusione ottica. Il chatbot può verificare lo storico dei prezzi, cercare le offerte precedenti e dire se quel ribasso è davvero eccezionale o se è la solita promozione ciclica travestita da evento imperdibile. A volte il risultato è rassicurante. Altre volte suggerisce di aspettare ancora un po’.

Prompt: Questo modello esatto [numero del modello o collegamento al prodotto] è pubblicizzato a [importo in euro], apparentemente scontato da [importo in euro]. Cerca lo storico documentato dei prezzi e le offerte precedenti. È uno sconto fuori dall’ordinario o un ribasso di routine? Cita le fonti con le date e specifica cosa non sei riuscito a verificare.

3. Trovare il modello più economico che fa quello che serve

La tentazione del Black Friday è comprare il meglio perché costa meno del solito. Ma “meno del solito” non significa “poco”, e spesso un modello della generazione precedente fa esattamente le stesse cose a metà prezzo. Il chatbot confronta le opzioni, identifica le specifiche davvero necessarie e spiega cosa si perde scegliendo l’alternativa economica. A volte la risposta è “quasi niente”. L’importante è saperlo prima, non dopo.

Prompt: Sto comprando un [nome del prodotto] per [elenco degli usi specifici], con un budget massimo di [importo in euro]. Individua le specifiche indispensabili per il mio uso, poi confronta tre opzioni adatte. Includi un’alternativa più economica o di generazione precedente e spiega cosa sacrificherei concretamente.

4. Calcolare quanto si spende davvero

Il prezzo sulla scatola è solo l’inizio. Una stampante in offerta a 60 euro ne mangia 120 di cartucce nel primo anno. Una console da gioco scontata richiede un abbonamento mensile per giocare in rete. Un telefono in promozione vincola a un piano tariffario per due anni. Sono i costi che nessuna pubblicità mette in evidenza e che trasformano un affare in una spesa ricorrente mai pianificata.

Il chatbot calcola il costo totale di possesso, primo anno e tre anni, includendo accessori obbligatori, abbonamenti, pezzi di ricambio, spedizione e installazione. Separa le spese necessarie da quelle facoltative, così la decisione parte da un numero reale e non da quello stampato sulla locandina.

Prompt: Confronta i costi del primo anno e dei primi tre anni di questi prodotti: [elenchi o collegamenti]. Includi accessori obbligatori, abbonamenti, pezzi di ricambio, spedizione e installazione dove pertinente. Separa le spese facoltative da quelle necessarie e specifica quali sono stime.

5. Cercare i problemi ricorrenti nelle recensioni

Le recensioni sono il migliore amico degli indecisi, a patto di saperle leggere. Una valutazione di quattro stelle e mezzo sembra ottima finché non si scopre che il difetto segnalato da tutti i recensori a una o due stelle è proprio quello che darebbe più fastidio. Il chatbot setaccia le recensioni indipendenti e i commenti di chi ha comprato, identifica i problemi ricorrenti, distingue i risultati dei test dalle impressioni personali e indica a chi quel prodotto non è adatto. Per fare una ricerca del genere a mano servirebbero ore. Al chatbot bastano pochi secondi.

Prompt: Cerca recensioni indipendenti e opinioni di chi ha acquistato [nome esatto del modello o collegamento]. Individua i problemi ricorrenti, le preoccupazioni sull’affidabilità a lungo termine e i punti di forza più citati. Distingui i risultati misurabili dai pareri soggettivi, cita le fonti e spiega a chi questo prodotto non è adatto.

6. Controllare chi vende, la garanzia e le condizioni di reso

Un prezzo sospettosamente basso su un grande negozio in rete non significa che sia quel negozio a vendere. Molti prodotti scontati sono gestiti da rivenditori terzi con politiche di reso diverse, garanzie più corte e nessuna assistenza diretta. Il chatbot esamina l’inserzione e identifica chi vende davvero, in che condizioni è il prodotto, quali sono i termini di restituzione e se ci sono penali. Dettagli che nessuno legge prima di comprare e tutti cercano disperatamente dopo.

Prompt: Esamina questa inserzione e le sue condizioni: [collegamento o testo]. Identifica chi vende e chi spedisce, le condizioni del prodotto, la copertura della garanzia, la scadenza per il reso, i costi di spedizione per la restituzione, le penali di riassortimento e le esclusioni. Segnala tutto ciò che è poco chiaro e che dovrei verificare prima di pagare.

7. Fare la revisione finale del carrello

L’ultimo passaggio è indispensabile. Si presenta a ChatGPT l’intero carrello, articoli e prezzi, insieme al budget e alle proprie priorità, e gli si chiede di costruire l’argomentazione più forte possibile contro ogni singolo acquisto. Funzioni doppie tra prodotti diversi, problemi di compatibilità, accessori superflui, articoli che non rientrano nelle priorità dichiarate: il chatbot li trova e li mette in fila. Poi propone un carrello alternativo che sta dentro il budget, con la possibilità che il carrello migliore sia quello vuoto.