Apple Creator Studio: meno limiti AI con 50 dollari

L’accesso alle funzionalità AI di iOS e altri sistemi operativi è gratuito. Come altre aziende che spendono miliardi di dollari, Apple non è un ente di beneficenza, quindi deve recuperare l’investimento in qualche modo. Da ieri è possibile acquistare un cosiddetto Intelligence Usage Pack da 50 dollari per incrementare l’uso delle funzionalità AI in Logic Pro, una delle applicazioni incluse in Creator Studio.

Per un uso maggiore si deve pagare

Creator Studio è la suite annunciata a gennaio che include tutte le applicazioni più popolari di Apple: Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor, MainStage, Freeform, Keynote, Pages, e Numbers. L’abbonamento in Italia costa 12,99 euro/mese o 129,00 euro/anno. Dopo aver installato l’ultimo aggiornamento per Logic Pro, gli utenti hanno notato una novità relativa alle funzionalità AI.

Come descritto in questa pagina di supporto, l’assistente AI di Logic Pro ha un limite mensile. Per poter usare ancora l’assistente è necessario acquistare un Intelligence Usage Pack da 50 dollari. I limiti d’uso sono indicati nella barra dei menu dell’applicazione. L’eventuale uso residuo viene trasferito ai mesi successivi, ma scade 12 mesi dopo l’acquisto.

Entro fine mese verranno rilasciati gli aggiornamenti per le altre applicazioni di Creative Studio. Quasi certamente gli Intelligence Usage Pack saranno disponibili per l’intera suite (inizialmente solo in Brasile, Canada, Francia, Germania, India, Messico, Regno Unito e Stati Uniti).

Le funzionalità AI elencate sfruttano i modelli di OpenAI e Google accessibili sul cloud, quindi Apple deve recuperare una parte dei costi tramite questi pack. All’inizio di settembre, l’azienda di Cupertino ha comunicato che i limiti d’uso arriveranno in futuro anche per Siri AI e Apple Intelligence, quindi si dovrà pagare una commissione per rimuovere tali limiti.