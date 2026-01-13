Apple Creator Studio: creatività in abbonamento

Annuncio ufficiale per Apple Creator Studio. È la nuova sottoscrizione proposta dalla mela morsicata e rivolta, come si può intuire dal nome, ai creatori di contenuti. Include le applicazioni Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor e MainStage oltre a funzionalità AI e contenuti esclusivi per Keynote, Pages, e Numbers.

Content creator, Apple Creator Studio è per voi

Ogni strumento è accessibile da Mac, iPad e iPhone. Tra le caratteristiche inedite c’è Content Hub, descritto come uno spazio in cui gli utenti possono trovare fotografie, grafiche e illustrazioni di alta qualità. Sul fronte dell’intelligenza artificiale, ci sono tool per creare immagini da un prompt testuale facendo leva sui modelli generativi di OpenAI, mentre Super Resolution esegue l’upscale senza perdere dettagli e definizione. Ancora, è possibile dar vita a presentazioni con un prompt, eseguire rapidamente il montaggio di video (Montage Maker in Final Cut Pro), podcast e interviste, sincronizzare il tappeto sonoro con quanto visualizzato (Beat Detection) e molto altro ancora.

Il lancio di Apple Creator Studio è previsto per il 28 gennaio negli Stati Uniti. Come anticipato, la formula proposta è quella dell’abbonamento, al prezzo mensile di 12,99 dollari oppure a 129,00 dollari con un unico pagamento annuale. Per i nuovi iscritti c’è un mese di prova gratis, che diventano tre con l’acquisto di un Mac o iPad idoneo. C’è il supporto alla condivisione dell’accesso con sei membri del gruppo familiare.

Ricapitolando, ecco tutte le applicazioni che trovano posto nella sottoscrizione. Tra parentesi alcune delle funzionalità esclusive o più importanti. Per saperne di più rimandiamo all’annunci ufficiale (link a fondo articolo).

Final Cut Pro (Transcript Search, Visual Search, Beat Detection, Montage Maker);

Logic Pro (Synth Player, Chord ID, Quick Swipe Comping, Music Understanding);

Pixelmator Pro (Super Resolution, Deband, Warp);

Keynote (Content Hub);

Pages (Content Hub);

Numbers (Content Hub, Magic Fill);

Freeform;

Motion (Magnetic Mask);

Compressor;

MainStage.

Continueranno a rimanere disponibili le versioni gratuite di applicazioni come Keynote, Pages, Numbers e Freeform. Nel comunicato, il gruppo di Cupertino ricorda che gli altri software inclusi (Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor e MainStage) potranno comunque essere acquistati con licenza tramite Mac App Store.