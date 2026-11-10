Caso NVIDIA: Jensen e Alice Huang, al chip non si comanda

Il valore delle azioni NVIDIA è sceso di oltre il 4% nelle ultime 24 ore. Non è a causa di dinamiche interne all’ambito dell’intelligenza artificiale, in cui l’azienda fa la voce grossa ormai da tempo, né di manovre speculative tipiche del settore finanziario. A innescare la flessione è una vicenda che poggia su ben altri affari, di cuore.

Una debolezza umana nell’era della fredda AI

È emersa una relazione extraconiugale tra Jensen Huang, co-fondatore e CEO, e Alice Huang, in passato dirigente di Megaspeed (con sede a Singapore) e ritenuta responsabile di aver contribuito alla vendita in Cina dei chip prodotti dalla società americana. Nulla di etichettabile come una banale scappatella, se in gioco ci sono segreti industriali, infrazioni delle norme sull’esportazione di tecnologie ritenute sensibili e una possibile operazione di spionaggio condotta su scala internazionale, portata avanti facendo leva sulla più antica delle debolezze umane.

Il decimo uomo più ricco al mondo (secondo Forbes) ha pubblicamente chiesto scusa alla moglie e ai dipendenti, ma ottenere il perdono della consorte non sarà il suo unico problema, considerando la posizione di leader ricoperta. Non è da escludere che gli azionisti dall’esterno, e gli altri vertici dell’organigramma dall’interno, possano spingere nella direzione di una sua uscita, forzata o volontaria.

Non è certo il primo caso di un CEO che scivola su un tradimento sentimentale. È accaduto a Bill Gates e a Jeff Bezos, solo per fare due esempi, in questo caso però è diverso. Sul piatto non c’è solo un potenziale danno d’immagine, reputazionale, volendo usare il criterio di valutazione secondo cui un partner infedele non può condurre un’azienda nel migliore dei modi, ma anche il presunto grave errore di valutazione commesso da chi guida un impero da migliaia di miliardi di dollari. Paradossalmente, potrebbe essere la più scontata delle fragilità dell’uomo a mettere in crisi la solidità del mondo AI che dai suoi profeti ci viene presentata come inscalfibile.