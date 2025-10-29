NVIDIA, l'impero dell'AI che vale 5.000 miliardi di dollari

Il colosso guidato da Jensen Huang è la prima società al mondo a raggiungere un valore di capitalizzazione pari a 5.000 miliardi di dollari. Solo pochi mesi fa, NVIDIA aveva raggiunto la soglia dei 4 trilioni, attualmente superata da due altre realtà del mondo tech ovvero Microsoft e Apple. È merito soprattutto dell’esplosione del business legato al settore dell’intelligenza artificiale e alla crescente domanda dei suoi chip per alimentare i data center.

NVIDIA vale 5.000 miliardi di dollari

Per comprendere quanto sia importante la crescita fatta registrare dall’azienda è necessario considerare un periodo più esteso di quello che fotografa esclusivamente il rialzo odierno. Dall’inizio dell’anno il valore è aumentato del 50%, mentre in confronto a cinque anni fa addirittura del 1.500%. Ne ha beneficiato direttamente anche il suo numero uno. Jensen Huang oggi è all’ottavo posto nella classifica Forbes delle persone più ricche al mondo (sopra Steve Ballmer), con un patrimonio stimato in 180,7 miliardi di dollari.

Il CEO ha intensificato di recente i suoi rapporti con Donald Trump, affermando che nessuno lavora più duramente e unendosi a lui durante il suo viaggio in Corea del Sud. Non sembra una trasferta casuale, né di pura cortesia, considerando l’incontro pianificato tra il Presidente USA e Xi Jinping. Va ricordato che la Cina è un mercato importante per NVIDIA, da cui però rischia di rimanere estromessa a causa di divieti commerciali.

Proprio in questi giorni, la società è stata protagonista di alcuni annunci che meritano di essere elencati. Uno di questo la lega a Stellantis e ad altri partner (Uber e Foxconn) con l’obiettivo di collaborare alla realizzazione dei robotaxi gestiti da sistemi avanzati di guida autonoma. Altri riguardano invece strette di mano con Nokia per la connettività mobile su reti 6G, con il Dipartimento dell’Energia statunitense per la creazione di supercomputer AI e con il gigante Eli Lilly per la ricerca in ambito farmaceutico.