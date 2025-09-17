Divieto di acquistare le GPU NVIDIA in Cina

In seguito alla sottoscrizione dell’accordo relativo a TikTok sembrava tornata la pace commerciale tra le due superpotenze mondiali. Invece è arrivata subito una notizia negativa per NVIDIA e quindi anche per il governo statunitense. Un’autorità cinese ha ordinato alle aziende locali di interrompere l’acquisto delle GPU RTX Pro 6000D. Il CEO Jensen Huang potrebbe chiedere l’intervento di Donald Trump.

La Cina vuole solo chip fatti in casa

Secondo le fonti del Financial Times, la Cyberspace Administration of China (CAC) ha ordinato alle aziende locali, tra cui Alibaba e ByteDance, di non acquistare più i chip AI di NVIDIA, in particolare la GPU RTX Pro 6000D realizzata dall’azienda californiana proprio per il mercato cinese.

Diverse aziende cinesi avevano avviato i test con la GPU, introdotta da NVIDIA a luglio, quando l’amministrazione Trump ha autorizzato nuovamente la vendita delle GPU H20. In seguito all’ordine ricevuto dalla CAC, le aziende hanno interrotto i test e ora dovranno anche cancellare gli ordini.

A fine agosto, quando erano circolate voci sulla GPU B30A, le autorità cinesi avevano consigliato di non acquistare le GPU H20 dopo le presunte offese ricevute dal Segretario al Commercio (Howard Lutnick). La CAC avrebbe imposto il ban per spingere le aziende cinesi ad acquistare solo chip AI locali con prestazioni simili o superiori a quelle delle GPU NVIDIA.

Il CEO Jensen Huang ha dichiarato:

Possiamo essere al servizio di un mercato solo se il Paese lo desidera. Sono deluso da quello che vedo. Ma hanno programmi più ampi da elaborare, tra Cina e Stati Uniti, e lo capisco. Siamo pazienti.

Il blocco degli acquisti è ovviamente una cattiva notizia per NVIDIA, in quanto rischia di perdere miliardi di dollari. È una cattiva notizia anche per il governo statunitense che avrebbe incassato il 15% delle entrate.

Huang potrebbe chiedere aiuto a Donald Trump per risolvere la questione. Pochi giorni fa, l’autorità antitrust cinese ha accusato NVIDIA di aver violato la legge in relazione all’acquisizione di Mellanox.