 NVIDIA sviluppa la GPU B30A per il mercato cinese?
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

NVIDIA sviluppa la GPU B30A per il mercato cinese?

Secondo Reuters, NVIDIA avrebbe avviato lo sviluppo della GPU B30A (nome in codice), basata sull'architettura Blackwell, destinata al mercato cinese.
NVIDIA sviluppa la GPU B30A per il mercato cinese?
Business Tecnologia
Secondo Reuters, NVIDIA avrebbe avviato lo sviluppo della GPU B30A (nome in codice), basata sull'architettura Blackwell, destinata al mercato cinese.
Gemini

Donald Trump potrebbe consentire a NVIDIA di esportare in Cina una versione meno potente delle GPU basate sull’architettura Blackwell. Secondo le fonti di Reuters, l’azienda californiana avrebbe avviato lo sviluppo del chip B30A (nome in codice). Intanto le autorità cinesi hanno sconsigliato alle aziende locali di acquistare le GPU H20 in seguito alle “offese” di Howard Lutnick (Segretario al Commercio degli Stati Uniti).

NVIDIA B30A per il mercato cinese

Le H20 di NVIDIA non sono GPU di ultima generazione, ma offrono comunque una potenza sufficiente per l’inferenza dei modelli AI (per questo alcuni esperti di sicurezza nazionale hanno suggerito di interrompere le esportazioni). In cambio della licenza, il governo statunitense incasserà il 15% delle entrate derivanti dalle vendite.

L’amministrazione Trump potrebbe estendere la “commissione” alle GPU basate sull’architettura Blackwell. NVIDIA non potrà ovviamente esportare le versioni più potenti, come la B300, che possono essere utilizzate per l’addestramento di modelli AI con miliardi di parametri. In attesa del via libera ufficiale del governo statunitense, l’azienda californiana avrebbe già avviato lo sviluppo della GPU B30A.

Nonostante sia una versione depotenziata potrebbe comunque offrire prestazioni superiori a quelle della GPU H20. Le specifiche non sono state ancora finalizzate. Secondo le fonti di Reuters, i primi campioni dovrebbero essere inviati ai clienti cinesi all’inizio di settembre. Il prezzo sarà probabilmente più alto, quindi maggiori guadagni per NVIDIA e il governo statunitense.

Howard Lutnick ha offeso la Cina

Durante un’intervista alla CNBC, Howard Lutnick aveva dichiarato che le GPU H20 di NVIDIA sono la quarta scelta e che l’obiettivo è convincere i cinesi ad acquistarle, in modo che gli sviluppatori diventino dipendenti dalla tecnologia americana.

Secondo le fonti del Financial Times, Cyberspace Administration of China, National Development and Reform Commission e Ministero dell’Industria e dell’Information Technology hanno suggerito alle aziende locali di non acquistare le GPU H20, in quanto le parole di Lutnick sono offensive.

Fonte: Reuters

Pubblicato il 21 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Pixel Buds 2a: Gemini, ANC e batteria sostituibile

Pixel Buds 2a: Gemini, ANC e batteria sostituibile
Smart TV Amazon 32

Smart TV Amazon 32" a meno di 180 euro: offerta a tempo limitato
Logitech MK295: kit tastiera + mouse wireless in super offerta

Logitech MK295: kit tastiera + mouse wireless in super offerta
MacBook Air 13

MacBook Air 13" M4 2025 al prezzo più basso di sempre su Amazon (-22%)
Pixel Buds 2a: Gemini, ANC e batteria sostituibile

Pixel Buds 2a: Gemini, ANC e batteria sostituibile
Smart TV Amazon 32

Smart TV Amazon 32" a meno di 180 euro: offerta a tempo limitato
Logitech MK295: kit tastiera + mouse wireless in super offerta

Logitech MK295: kit tastiera + mouse wireless in super offerta
MacBook Air 13

MacBook Air 13" M4 2025 al prezzo più basso di sempre su Amazon (-22%)
Luca Colantuoni
Pubblicato il
21 ago 2025
Link copiato negli appunti