NVIDIA potrà vendere anche le GPU Blackwell in Cina? (update)

Durante una conferenza stampa, Donald Trump ha comunicato che potrebbe consentire a NVIDIA di vendere in Cina anche le GPU Blackwell, ma solo se verrà limitata la potenza di calcolo. Il Presidente degli Stati Uniti ha inoltre confermato che il governo incasserà il 15% delle entrate derivanti dalle vendite delle GPU H20 di NVIDIA e MI308 di AMD. È stata intanto prorogata la sospensione dei dazi per altri tre mesi.

Versione depotenziata delle GPU Blackwell

Quasi tutte le GPU di NVIDIA basate sull’architettura Hopper non possono essere esportate in Cina. Dopo un breve ban, il Dipartimento del Commercio ha rilasciato la licenza per la vendita delle GPU H20. L’azienda californiana deve però versare una “commissione” del 15% al governo statunitense (inizialmente era stato chiesto il 20%).

Nonostante sia il modello meno potente della serie, molti esperti di sicurezza nazionale hanno evidenziato che questi chip possono essere utilizzati per l’inferenza. Le aziende e il governo cinese possono sfruttarle per vari compiti, incluso lo sviluppo di applicazioni militari.

Durante la conferenza stampa di ieri, Donald Trump ha dichiarato che H20 è un vecchio chip che la Cina già possiede. Il Presidente ha aggiunto che il CEO di NVIDIA (Jensen Huang) tornerà da lui alla Casa Bianca per trovare un accordo sulle GPU Blackwell.

Trump ha sottolineato però che l’eventuale licenza per l’esportazione in Cina riguarderà solo una versione depotenziata delle GPU, ovvero con prestazioni inferiori di almeno il 30% o 50%. L’architettura Blackwell offre un miglioramento fino a 30 volte nell’inferenza di grandi modelli AI, quindi sarà comunque disponibile una potenza di calcolo superiore a quella delle GPU H20.

Ma probabilmente a Trump interessa incassare il 15% delle entrate derivanti dalla vendita delle GPU Blackwell. Essendo più costose, il governo guadagnerà una somma maggiore. Alcuni esperti del settore hanno criticato la decisione del Presidente, in quanto rende poco efficace il controllo delle esportazioni verso la Cina. È come mettere in vendita la sicurezza nazionale.

A metà maggio era stata sospesa l’applicazione del dazio al 145%. Per 90 giorni era stata fissata l’aliquota del 30%. Trump ha firmato un ordine esecutivo per estendere la scadenza di altri 90 giorni, quindi fino al 10 novembre.

Aggiornamento: le autorità cinese hanno suggerito alle aziende locali di non acquistare le GPU H20.