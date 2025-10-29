Robotaxi: Stellantis rilancia con NVIDIA, Uber e Foxconn

Non ci sono dubbi sul fatto che la grande promessa della guida autonoma non sia stata mantenuta, almeno nei termini in cui era stata formulata una decina di anni fa. Non abbiamo ancora (fortunatamente) le strade piene di self-driving car e quel futuro non sembra dietro l’angolo. Ciò non significa che i big del settore automotive abbiano abbandonato l’idea. Lo dimostra la nuova iniziativa appena annunciata da Stellantis e dedicata ai robotaxi per il trasporto pubblico.

Stellantis con NVIDIA, Uber e Foxconn per i robotaxi

Il gruppo, che tra gli altri controlla brand come Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Citroen, Peugeot e Opel, ha siglato una nuova collaborazione con NVIDIA, Uber e Foxconn, quest’ultima in realtà già partner da danni. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: espandere l’ecosistema per la mobilità autonoma di livello 4, quello senza conducente, in tutto il mondo.

Nel comunicato stampa diffuso si legge di un lavoro finalizzato a integrare ingegneria automobilistica, intelligenza artificiale, servizi di ride-hailing ed elettronica in una soluzione scalabile . Ecco dunque che ognuna delle quattro società è collocata: l’ingegneria a Stellantis, l’AI a NVIDIA, la gestione del servizio a Uber e l’elettronica a Foxconn.

È un annuncio che segue di pochi giorni quello della partnership con Pony.ai. Anche in questo caso la volontà è di promuovere lo sviluppo dei robotaxi in Europa .

Le piattaforme K0 e STLA Small

La società ha le idee piuttosto chiare in merito a quella che sarà la base tecnologica su cui dar vita al progetto, le sue piattaforme AV-Ready. In particolare, la K0 per i van di medie dimensioni e la STLA Small che realizzerà in Italia (a Pomigliano d’Arco) dal 2028. Ci sarà poi l’integrazione dell’architettura NVIDIA DRIVE AGX Hyperion 10, del sistema operativo NVIDIA DriveOS e della suite NVIDIA DRIVE AV (NDAS) per la guida autonoma di Livello 4.

È inoltre già stato pianificato con Uber il lancio di 5.000 veicoli autonomi negli Stati Uniti. Concludiamo con le parole dell’amministratore delegato Antonio Filosa, CEO di Stellantis.