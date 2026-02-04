Epstein Files: Melinda rompe il silenzio sul divorzio da Bill Gates

Nell’enorme archivio di nuovi documenti riversati tra gli Epstein Files, ce ne sono molti che chiamano in causa direttamente Bill Gates e i suoi rapporti con il finanziere condannato. Includono dettagli su relazioni extraconiugali e farmaci per malattie sessualmente trasmissibili fatti somministrare di nascosto all’ex moglie. La diretta interessata non si è sottratta alle domande sulla questione.

Melinda sugli Epstein File e il divorzio da Bill Gates

Melinda French è intervenuta nel podcast Wild Card di NPR. Interrogata su quanto emerso, ha innanzitutto affermato di essere andata avanti, di essersi lasciata alle spalle un momento molto doloroso.

Per me è personalmente dura, quando emergono questi dettagli. Mi riporta alla mente alcuni momenti molto, molto dolorosi del mio matrimonio, ma sono andata avanti. Li ho allontanati di proposito e sono andata avanti.

La vicenda fa luce su una delle cause che l’hanno spinta a lasciare la fondazione creata con Bill e, seppur non direttamente, su ciò che ha portato alla separazione e al divorzio tra i due nel 2021.

Ho lasciato il mio matrimonio. Ho dovuto lasciare il mio matrimonio. Ho voluto lasciare il mio matrimonio. Me ne sono dovuta andare.

Va detto che il co-fondatore di Microsoft ha fermamente smentito tutto quanto di nuovo emerso negli Epstein Files, definendo le informazioni del tutto assurde e completamente false . Sarebbero state confezionate ad arte dal finanziere per non aver avuto un rapporto continuativo con Gates , dimostrando fino a che punto era disposto a spingersi per intrappolarlo e diffamarlo .

Nell'immagine di copertina, i due coniugi sono sul palco del World Economic Forum nel 2009.