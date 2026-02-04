 Epstein Files: Melinda rompe il silenzio sul divorzio da Bill Gates
Melinda French commenta i nuovi Epstein Files, parla del divorzio da Bill Gates e dei momenti dolorosi che l'hanno spinta a lasciarlo.
World Economic Forum, Wikimedia

Nell’enorme archivio di nuovi documenti riversati tra gli Epstein Files, ce ne sono molti che chiamano in causa direttamente Bill Gates e i suoi rapporti con il finanziere condannato. Includono dettagli su relazioni extraconiugali e farmaci per malattie sessualmente trasmissibili fatti somministrare di nascosto all’ex moglie. La diretta interessata non si è sottratta alle domande sulla questione.

Melinda sugli Epstein File e il divorzio da Bill Gates

Melinda French è intervenuta nel podcast Wild Card di NPR. Interrogata su quanto emerso, ha innanzitutto affermato di essere andata avanti, di essersi lasciata alle spalle un momento molto doloroso.

Per me è personalmente dura, quando emergono questi dettagli. Mi riporta alla mente alcuni momenti molto, molto dolorosi del mio matrimonio, ma sono andata avanti. Li ho allontanati di proposito e sono andata avanti.

La vicenda fa luce su una delle cause che l’hanno spinta a lasciare la fondazione creata con Bill e, seppur non direttamente, su ciò che ha portato alla separazione e al divorzio tra i due nel 2021.

Ho lasciato il mio matrimonio. Ho dovuto lasciare il mio matrimonio. Ho voluto lasciare il mio matrimonio. Me ne sono dovuta andare.

Va detto che il co-fondatore di Microsoft ha fermamente smentito tutto quanto di nuovo emerso negli Epstein Files, definendo le informazioni del tutto assurde e completamente false. Sarebbero state confezionate ad arte dal finanziere per non aver avuto un rapporto continuativo con Gates, dimostrando fino a che punto era disposto a spingersi per intrappolarlo e diffamarlo.

Una delle email con riferimento a Bill Gates pubblicate negli Epstein Files

Nell’immagine di copertina, i due coniugi sono sul palco del World Economic Forum nel 2009. A proposito dell’archivio più chiacchierato di questo periodo, nei giorni scorsi abbiamo dedicato un articolo alla presenza dell’age gate più inutile di sempre messo a protezione dei suoi contenuti, una verifica dell’età dall’efficacia pari a quella che ancora oggi (nonostante le regole imposte) blocca l’accesso alla maggior parte dei siti porno dall’Italia.

Pubblicato il 4 feb 2026

Cristiano Ghidotti
4 feb 2026
