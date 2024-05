La Bill & Melinda Gates Foundation perde Melinda Gates

Classe 1964, ex moglie di Bill Gates, Melinda French Gates ha deciso di lasciare il proprio ruolo di copresidentessa all’interno della Bill & Melinda Gates Foundation, la fondazione con sede a Seattle e creata nel 2000 insieme all’allora coniuge co-fondatore e CEO di Microsoft. Queste le sue parole.

Non è una decisione che ho preso alla leggera. Sono immensamente orgogliosa della fondazione che Bill e io abbiamo costruito insieme, così come dello straordinario lavoro che sta facendo per affrontare le disuguaglianze nel mondo.

Melinda Gates lasci la fondazione, dopo 24 anni

Formalmente, lascerà l’incarico il 7 giugno. In futuro continuerà a dedicarsi alla filantropia, ma altrove (non è stato annunciato con quale realtà), concentrandosi in particolare sul sostegno alle donne e alle famiglie in difficoltà.

È un momento critico per le donne e per le ragazze negli Stati Uniti e in tutto il mondo. E coloro che lottano per proteggere e per rafforzare l’uguaglianza necessitano di supporto.

Come si legge nel comunicato qui sotto, diffuso su X, i termini di un accordo siglato con l’ex marito le frutteranno 12,5 miliardi di dollari da destinare ai nuovi progetti che la vedranno impegnata.

A guidare la fondazione sarà Mark Suzman, già CEO. Tra le varie attività finanziate negli ultimi anni, una in particolare ha attirato l’attenzione e scatenato accese discussioni: il sostegno alla ricerca sui vaccini per contrastare la pandemia da COVID-19, durante la fase più critica della crisi sanitaria. Una parte dei fondi messi a disposizione è arrivata anche all’italiana ReiThera.

La separazione tra Bill Gates e Melinda French Gates risale al 2021, dopo 27 anni di matrimonio da cui sono nati tre figli; Jennifer, Phoebe e Rory. Un periodo complicato per il co-fondatore di Microsoft, segnato anche dall’avvio di un’indagine interna alla società a proposito di una allora presunta relazione extraconiugale instaurata da lungo tempo proprio in azienda.