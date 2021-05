Bill Gates aveva un rapporto extraconiugale con una dipendente Microsoft

Il motivo per cui Bill Gates sarebbe stato allontanato dal board Microsoft sarebbe molto personale: secondo il Wall Street Journal, infatti, il problema starebbe in una relazione extraconiugale di lunga data che il fondatore del gruppo avrebbe intrattenuto con una dipendente dell’azienda. Il condizionale è d’obbligo non tanto per la questione personale (di fatto non smentita dallo stesso Gates), quanto dal nesso che lega la vicenda con la sua uscita dal gruppo.

Microsoft love affair

Secondo il WSJ, Microsoft avrebbe iniziato alcune indagini nel 2019 a seguito delle voci che lo vedevano legato in una relazione intima con una dipendente dell’azienda da lunga data (probabilmente fin dal 2000). Le indagini sarebbero quindi partite per due ordini di timore: da una parte la violazione dei codici di condotta, a maggior ragione se da parte del fondatore dell’azienda; dall’altra per i pericoli di vedere Gates in persona messo a rischio da una posizione potenzialmente compromessa. Gates allontana però questo orizzonte delle cose, spiegando di essersi allontanato da Microsoft per una scelta personale e non per una scelta forzata dall’azienda stessa.

Detta, ma dettagli importanti. Così come sono importanti le tempistiche: nel 2010 sarebbe iniziata la relazione, nel 2019 si sono avviate le indagini interne, nel 2020 arriva l’addio di Gates alla Microsoft, nel 2021 il divorzio da Melinda. Ora tutto assume un senso compiuto, anche se ancora le versioni tra le parti devono collimare su alcuni aspetti del rapporto tra Gates ed il board of director Microsoft. Secondo un portavoce di Gates, infatti, il rapporto extraconiugale sarebbe avvenuto molto tempo fa e si sarebbe concluso amichevolmente: come a dire, roba vecchia e priva di conseguenze.

Nella recente comunicazione della famiglia circa il divorzio tra Bill e Melinda, i due chiedevano di poter gestire la vicenda in modo riservato, senza il clamore della stampa ad accompagnare la loro storia verso la fine. Tuttavia 27 anni di matrimonio con l’uomo più ricco del mondo non possono restare fuori dai riflettori, soprattutto se dietro si cela una relazione extraconiugale con una ignota dipendente Microsoft e se tutto ciò sia legato alla fine della relazione non solo tra Bill e Melinda, ma anche tra Bill e Redmond.