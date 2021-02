Bill Gates, il nuovo libro: come evitare il disastro

Arriva oggi il nuovo libro di Bill Gates, intitolato “Clima, come evitare un disastro”. 242 pagine in cui l’ex numero uno di Microsoft, oggi impegnato tra le altre cose nel supporto alla campagna vaccinale anti-COVID-19, affronta il tema del cambiamento climatico già al centro di parecchie delle iniziative sostenute dalla fondazione che lo vede impegnato con la moglie Melinda.

Bill Gates: “Clima, come evitare un disastro”

Edito in Italia da La Nave di Teseo, affronta temi quali le tecnologie che aiutano a ridurre le emissioni, in che modo tutti possono contribuire alla causa assumendo comportamenti più responsabili e indicando in quali settori è necessario intervenire con più urgenza. Nel volume Gates fissa le tappe di quello che lui stesso definisce un programma preciso e realizzabile per evitare il disastro.

Bill Gates ha passato gli ultimi dieci anni a studiare le cause e gli effetti del cambiamento climatico. Avvalendosi della consulenza di fisici, chimici, biologi, ingegneri, esperti di science politiche e finanza, ha individuato i passi necessari per evitare un disastro ambientale sul nostro pianeta. In questo libro, Gates non solo spiega perché dobbiamo mirare ad azzerare le emissioni di gas serra, ma presenta anche le soluzioni per raggiungere questo obiettivo vitale, offrendo una visione chiara delle sfide che ci attendono.

Di seguito un video in cui è il diretto interessato a presentare il suo nuovo libro.

Da più parti preso di mira nell’ultimo periodo (anche da chi sostiene le teorie del complotto), Bill Gates si è esposto in prima persona per la lotta a COVID-19, mettendoci la faccia e supportando al ricerca scientifica sui vaccini con l’obiettivo di accelerare i tempi e rendere il maggior numero possibili di dosi disponibili all’intera popolazione mondiale, anche a quelle aree del pianeta penalizzate da fattori di natura economica o politica. “Clima, come evitare un disastro” è disponibile in libreria e su Amazon.