Logitech G305: Mouse da Gaming Wireless in super offerta (-22%)

In occasione della Games Week su Amazon, una settimana di sconti riservati al settore gaming, non possono mancare le periferiche Logitech. Oggi il mouse Logitech G305 LIGHTSPEED va in offerta a 39,99€, un prezzo scontato del 22% con un risparmio di oltre 11 euro.

La serie G del brand elvetico produce periferiche e accessori dedicati al mondo del gaming, oggi va in sconto uno dei mouse da gioco dal miglior rapporto qualità/prezzo. Si tratta del Logitech G305, un mouse wireless dotato di sensore HERO 12K da 12.ooo DPI, con un’ottima autonomia e un design ergonomico.

Il sensore HERO è utilizzato su diversi modelli della serie G, una tecnologia che offre un’efficienza energetica 10 volte superiore agli altri mouse in commercio, pur mantenendo una precisione da top di gamma. Per alimentare questo Logitech G305 è sufficiente installare una batteria di tipo AA in grado di durare per oltre 250 ore, non è necessario munirsi di alcun cavo di ricarica.

La connessione al PC avviene tramite un piccolo ricevitore USB incluso in confezione e installando l’apposito software è possibile programmare il comportamento dei due tasti laterali, per sfruttarli al meglio durante le sessioni di gioco. Il mouse wireless Logitech G305 ben si adatta a tutti i generI di giochi, le sue prestazioni e il peso di soli 99 grammi lo rendono il mouse ideale per competere in titoli PVP e FPS.

Oggi è possibile acquistare il Logitech G305 su Amazon a 39,99€, un prezZo interessante per un mouse dall’ottimo rapporto prezzo/prestazioni.