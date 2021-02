La scelta adatta per aggiornare il comparto hardware del proprio computer o per assemblarne uno nuovo di zecca: l’unità SSD da 1 TB della famiglia Samsung 970 EVO Plus (NVMe, interfaccia PCIe, fattore di forma M.2 2280) in queste ore è proposta su Amazon con il 52% di sconto sul prezzo di listino: un’ottima occasione, la spesa non è mai stata così bassa fin dal lancio.

SSD in offerta: Samsung 970 EVO Plus da 1 TB

Dalla sua ha prestazioni da top di gamma con una velocità fino a 3.500 MB/s in fase di lettura e fino a 3.300 MB/s in scrittura. Questo grazie all’impiego del sistema V-NAND e di un firmware ottimizzato per assicurare la durata nel tempo grazie, senza dimenticare accorgimenti ad hoc come il rivestimento in nichel per controller e dissipatore del calore. Ulteriori informazioni nella scheda del prodotto.

Una SSD capace di garantire tempi di avvio del computer pressoché azzerati e attese estremamente ridotte quando si tratta di salvare, caricare o elaborare i contenuti. Al prezzo di soli 142,99 euro invece di 299,99 euro come da listino è un affare da non lasciarsi sfuggire, soprattutto considerando l’affidabilità del marchio Samsung per quanto riguarda le soluzioni di storage.