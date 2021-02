SanDisk Extreme Pro CompactFlash: 4 tagli di memoria, 4 offerte TOP

Ormai grazie alle nuove tecnologie produttive, anche gli SSD diventano sempre più accessibili. Per questo motivo sempre più persone, anche per l’archiviazione portatile, optano per i dischi a stato solido in sostituzione dei classici hard disk. Quello che vi proponiamo infatti è uno dei migliori SSD portatili in circolazione, in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre e in ben 4 tagli di memoria.

SanDisk Extreme Pro CompactFlash: l’unità di memoria dedicata ai fotografi professionisti

Il dispositivo in questione è il SanDisk Extreme Pro CompactFlash nei tagli da 32 GB, 64 GB, 128 GB e 256 GB. La scheda di memoria SanDisk Extreme Pro CompactFlash è ideale per videografi e fotografi professionisti grazie alle sue eccellenti prestazioni, elevata capacità e ottima affidabilità. Abilitata alla ripresa di filmati in 4K Ultra HD e Full HD, questa scheda offre garanzia di prestazioni video continue di 65 MB/s. Grazie a prestazioni di velocità di scatto all’avanguardia nel settore pari a 150 MB/s e a eccellenti velocità di trasferimento pari a 160 MB/s non perderete mai uno scatto.

Oggi Amazon propone i sopracitati 4 tagli di memoria ai seguenti prezzi: