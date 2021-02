Con caratteristiche adatte sia a gestire le applicazioni base della produttività (editing documenti, posta elettronica, comunicazione) sia la navigazione e l’intrattenimento multimediale, il Mini PC (tipo NUC) proposto su Amazon al prezzo di soli 229,00 euro dal marchio DILC può essere considerato tra le migliori occasioni di oggi nella categoria Informatica dell’e-commerce. Fino a ieri era in vendita a 279,00 euro: un importante taglio di prezzo.

Il Mini PC di DILC con CPU Intel e 1 TB di storage: l’occasione

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti: processore quad core Celeron J3455, 8 GB di RAM, scheda grafica integrata Intel HD 500, disco fisso da 1 TB per il salvataggi dei dati, WiFi, Bluetooth 4.0, slot Ethernet, quattro porte USB 3.0 e due USB 2.0, uscite video HDMI e VGA, lettore di schede SD e due jack audio da 3,5 mm. Il tutto racchiuso in un case compatto con dimensioni pari a 11,5×11,1×5,1 centimetri. Per ulteriori informazioni invitiamo a consultare la scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato all’atto dell’acquisto è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Al prezzo di soli 229,00 euro è un’occasione per chi sta allestendo una nuova postazione desktop da dedicare al lavoro in smart working, alla didattica a distanza o più semplicemente per la navigazione o l’intrattenimento multimediale.