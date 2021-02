MSI Cubi 5 con Core i3 scontato di oltre 100 euro

Nella giornata di oggi vogliamo proporvi un secondo mini PC, in questo caso ad alte prestazioni, con Intel Core di decima generazione. Si tratta dell’MSI Cubi 5 10M-033EU, un piccolo PC dalle grandi prestazioni e grossi margini di espandibilità, super scontato grazie ad un’offerta lampo su Amazon.

Mini PC MSI Cubi 5: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dal processore, ritroviamo un Intel Core i3-10110U, una CPU da 2 core e 4 thread grazie al supporto alla tecnologia Hyper-Threading della società. Questa è accompagnata da 8GB di memoria RAM ed un SSD da 256GB. Come premesso però aspetto caratterizzante è l’espandibilità, che permette di estendere l’archiviazione sostituendo sia l’SSD con uno più capiente che aggiungendo un HDD/SSD da 2,5 pollici. In più, rispetto alla maggior parte dei prodotti in questa categoria, è possibile sostituire i moduli di memoria RAM configurati in dual-channel. Si tratta di una configurazione perfetta per la produttività, adatto sia all’ambiente professionale che casalingo.

Dal punto di vista della connessione non manca nulla. Sono presenti ben 6 porte USB, di cui tre USB 3.0, ed una USB 3.2 Type-C. Presente ovviamente la porta RJ45 Gigabit LAN per la connessione via cavo, in modo da ottenere una maggiore velocità e stabilità della rete. Tuttavia per chi apprezza l’assenza di cavi, è presente la connessione Wi-Fi dual band insieme a quello Bluetooth per il collegamento delle periferiche esterne. Per ciò che concerne invece le uscite audio/video ritroviamo sia una porta HDMI che una DisplayPort che insieme alla USB Type-C permettono di collegare fino a 3 monitor contemporaneamente. Non mancano le connessioni wireless che includo Wi-Fi dual band e Bluetooth. Molto interessante la possibilità di aggiungere un tasto esterno per l’accensione e lo spegnimento del PC.

Grazie ad un’offerta lampo su Amazon, è possibile acquistare l’MSI Cubi 5 a soli 399,99 euro con uno sconto di oltre 100 euro sul prezzo di listino.