Riscaldamento smart: non era mai costato così poco

Utilizzare valvole termostatiche smart in casa significa creare un sistema nervoso che collega una intelligenza centrale ad un controllo periferico, potendo così calibrare in modo capillare la temperatura nelle singole stanze, con orari programmati e con massima comodità di controllo da remoto. Se tutto ciò si accompagna ad uno sconto del 20%, applicato a prezzi già di per sé accessibili (poco più di 100 euro per controllare fino a 4 caloriferi), allora ecco che questo “sistema nervoso” domotico prende forma facilmente.

Valvole termostatiche intelligenti: questo è il miglior prezzo di sempre

L’offerta è legata ad un bundle Meross che mette assieme quattro valvole termostatiche al prezzo di soli 107,19 euro. Nel bundle è disponibile il modello MTS100H (l’hub centrale), accompagnato da tre MTS100: il numero delle MTS100 può in seguito variare, aumentando così la copertura della casa pur partendo dal singolo hub centrale già installato.

Grazie a queste valvole si può gestire da remoto la temperatura nelle singole stanze, controllando da smartphone il riscaldamento quando si entra e quando si esce o riprogrammandolo con facili controlli sul proprio display. Data la compatibilità con Alexa o Google Assistant, si può controllare il tutto anche semplicemente con un comando vocale che facilita ulteriormente la gestione del microclima dei singoli ambienti.

Il prezzo odierno è il miglior prezzo mai raggiunto da questo tipo di valvole, scendendo addirittura al di sotto di oltre 20 euro rispetto al prezzo delle offerte natalizie: un’occasione vera, insomma, destinata a durare poche ore prima di riportare il bundle al di sopra dei 130 euro.