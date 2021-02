Beelink GTR: altissime prestazioni al prezzo più basso di sempre

Chi è alla ricerca di un Mini PC entry level sicuramente troverà questo dispositivo davvero esagerato, ma chi crede che i Mini PC siano solo device dedicati alle operazioni basilari, oggi potrebbe rimanere stupito. Il modello che oggi vi segnaliamo è degno dell’etichetta “top di gamma” della categoria. Beelink GTR dispone di specifiche tali da poterlo mettere a confronto con un sistema desktop tradizionale, adatto a gestire anche le operazioni più gravose nell’ambito della produttività, dell’intrattenimento multimediale e del gaming. Oggi è proposto con uno sconto di ben 112,35 euro sul prezzo di listino su Amazon.

Beelink GTR, il Mini PC top di gamma oggi in sconto su Amazon

Diamo un’occhiata alla scheda delle specifiche tecniche: processore quad core AMD Ryzen 5 3550H, GPU Radeon Vega 8, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD da 512 GB e disco fisso da 1 TB per lo storage, moduli WiFi 6 e Bluetooth 5.0 per la connettività, possibilità di connettere fino a quattro monitor in contemporanea sfruttando due porte HDMI, una DisplayPort e una Type-C con supporto alla risoluzione 4K, slot Ethernet, sei porte USB 3.0 e jack audio da 3,5 mm.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale e supporto a Linux. Come scritto in apertura, Beelink GTR non è un Mini PC come un altro, bensì un vero mostro di tecnologia e multimedialità. Al prezzo di 636,65 euro (il più basso di sempre) invece di 749,00 euro (già in ribasso rispetto al prezzo di listino di 819 euro) è una buona occasione per chi cerca una soluzione desktop completa racchiusa in un form factor estremamente compatto.