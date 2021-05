Bill e Melinda Gates si sono separati

L’annuncio arriva con un tweet, con il testo rappresentato in una immagine ed i commenti bloccati di default, a firma di Bill Gates: il magnate di Redmond si è separato dalla moglie Melinda dopo una lunghissima storia sentimentale e professionale che si annoda all’intera storia del gruppo Microsoft.

Bill e Melinda si sono conosciuti proprio in Microsoft, vivendo fianco a fianco l’intera epopea del gruppo: in 27 anni hanno cresciuto tre figli e lavorato congiuntamente all’associazione “Bill&Melinda Gates”, proattiva anche recentemente nello sviluppo e nella distribuzione di vaccini per le aree povere del pianeta.

Nell’annuncio, Bill Gates chiede rispetto della loro privacy “mentre iniziano a percorrere questa nuova vita” e non fornisce spiegazioni specifiche circa una decisione che viene descritta come armonica e consensuale. Bill e Melinda continueranno a lavorare assieme nella fondazione, ma di fatto pongono termine alla relazione sentimentale che li ha uniti per lungo tempo. Pur essendo stati per due decenni una delle coppie più importanti del mondo, hanno sempre vissuto questa posizione con grande discrezione, lontani dai riflettori e raramente esposti pubblicamente in coppia. Con lo stesso approccio ora si separano, chiedendo rispetto per questa decisione e per gli spazi che la famiglia ha bisogno di prendersi per metabolizzare questa nuova realtà che va ad iniziare.